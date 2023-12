Voici la marque qui vend le plus de téléphones pliables en Chine, et ce n’est pas celle que tu imagines

Les données du troisième trimestre de 2023 révèlent une augmentation des ventes de smartphones pliables en Chine, et la marque qui vend le plus n’est ni Xiaomi ni HUAWEI.

De plus en plus de smartphones pliables sont vendus en Chine, comme cet HONOR Magic Vs // Image : AndroAall.

Petit à petit, les smartphones pliables se font une place sur le marché et convainquent de plus en plus d’utilisateurs que leur achat en vaut la peine. C’est ce que démontre le dernier rapport publié par Omnia sur les ventes de smartphones pliables en Chine au troisième trimestre de 2023, qui indique que le nombre d’expéditions a atteint 1,7 million d’unités. Cependant, ce qui surprend le plus, c’est la marque qui vend le plus de smartphones pliables dans le pays asiatique, car ce ne sont ni Xiaomi ni HUAWEI.

Selon Huawei Central, HONOR est le fabricant qui a vendu le plus de smartphones pliables en Chine entre les mois de juillet et septembre de cette année. HONOR a ainsi pris la première place à HUAWEI, l’entreprise à laquelle elle appartenait précédemment. HONOR peut remercier le succès obtenu par l’HONOR Magic V2, dont le lancement en France est prévu pour le premier trimestre de 2024.

HONOR, la marque qui vend le plus de smartphones pliables en Chine

Omnia, l’analyste du marché des smartphones en Chine, a publié les données de vente des modèles pliables dans le pays au troisième trimestre de cette année. La première conclusion que nous tirons de ce rapport est que le succès de ce type de smartphones continue de croître, puisque le nombre d’unités vendues s’élève à 1,7 million. Sur la base de ces données, nous pouvons conclure que le public chinois est de plus en plus intéressé par ce type de téléphones.

Auparavant, c’était HUAWEI qui avait le plus de succès avec ses smartphones pliables en Chine, mais cela a changé au cours du dernier trimestre. Selon les données d’Omnia, la première place revient maintenant à HONOR, qui a vendu plus de terminaux pliables que n’importe quelle autre marque dans le pays. La croissance de cette entreprise en seulement un an a été fulgurante, car elle a vendu 17 fois plus d’unités qu’au troisième trimestre de 2022.

HONOR détrône ainsi l’entreprise à laquelle elle appartenait auparavant, HUAWEI, bien que la différence entre les deux soit minime. HONOR est responsable de 28% des ventes de smartphones pliables, tandis que HUAWEI représente 26% de l’ensemble des expéditions. En ce qui concerne HONOR, une grande partie du succès est due à l’HONOR Magic V2, qui a conquis le marché en vendant plus de 800 000 unités en seulement 3 mois.

En troisième position du classement, on retrouve Samsung, bien que son succès soit nettement inférieur à celui de HONOR et HUAWEI, avec 19% des ventes. Bien qu’elle ne soit pas la marque qui vend le plus en Chine, elle l’est à l’échelle mondiale. Nous rappelons que Samsung va atteindre un chiffre historique avec ses smartphones pliables en 2023, en vendant plus de 10 millions d’unités avant la fin de l’année.

Le reste du gâteau est partagé entre OPPO avec 11% des ventes, VIVO avec 10% du total, Xiaomi avec 5% et Motorola avec seulement 1%. Voilà la situation du marché des smartphones pliables en Chine, avec HONOR en tête et HUAWEI très proche en deuxième position. Il ne nous reste plus qu’à attendre le premier trimestre de 2024 pour pouvoir essayer ce HONOR Magic V2 qui a tant de succès dans le pays asiatique.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :