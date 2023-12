Pour 350 euros, vous avez ces téléphones mobiles de milieu de gamme premium très recommandés

Nous les avons tous testés et nous ne pouvons les recommander que comme cadeau de Noël ou si vous envisagez de remplacer votre vieux smartphone.

Dépenser 350 euros pour un téléphone portable est très courant, c’est pourquoi nous avons rassemblé trois grands modèles de marques telles que Xiaomi, POCO et Motorola.

Lorsque nous envisageons de renouveler notre téléphone portable ou d’en offrir un en cadeau, nous avons généralement un budget maximum de 300 à 350 euros dans la plupart des cas. Nous reconnaissons également que pour de nombreuses personnes, 350 euros est une dépense considérable et elles préfèrent opter pour des appareils de moins de 200 voire 150 euros. Cependant, nous avons décidé de nous limiter à 350 euros pour sélectionner trois grands smartphones.

Maintenant que les fêtes de Noël approchent et que vous savez qu’il y a quelqu’un dans votre famille ou parmi vos amis qui a besoin de se débarrasser de son téléphone, ces trois options vous aideront dans votre décision. Xiaomi, POCO et Motorola sont les principales marques de cette liste de téléphones portables d’environ 350 euros.

Pourquoi 350 euros est un montant parfait pour un téléphone portable

Vous pouvez acheter ces trois modèles sur Amazon ou sur AliExpress, ainsi que trouver de bonnes offres d’ici la fin de l’année dans ces stores et d’autres. Dans une fourchette de 300 à 350 euros, vous pouvez trouver de très bons appareils, surtout avec des coupons de réduction qui seront certainement disponibles dans cette dernière période de l’année 2023. Mais concentrons-nous sur cette sélection de trois modèles.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo (12/256 Go) : ce téléphone portable Xiaomi méconnu n’est pas encore disponible sur le marché européen et est le plus puissant de la famille des smartphones Redmi Note actuels. Il intègre un Snapdragon 7+ Gen 2 comme le POCO F5, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (des versions allant jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage sont également disponibles). Son écran Oled de 6,67″ Full HD+ avec 120 Hz et 1000 nits de luminosité maximale surprend à ce prix. L’appareil photo triple de 64 MP et le stabilisateur optique permettent d’enregistrer des vidéos nettes et stables en 4K. Et une fois de plus, nous avons une batterie de 5000 mAh avec une charge de 67W.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Note 12 Turbo (12/256 Go)

POCO F5 (8/256 Go) : ce téléphone portable de POCO est l’un des plus vendus de sa gamme cette année. Cela est dû à la puissante performance offerte par son processeur Snapdragon 7+ Gen 2, ses 8 Go de RAM et son généreux espace de stockage de 256 Go. De plus, son écran Amoled de 6,67″ à 120 Hz et Full HD+ nous permet de voir tout le contenu de manière éclatante. Il est équipé d’une batterie longue durée de 5000 mAh avec une charge de 67W et d’un appareil photo amélioré de 64 MP avec stabilisateur optique et enregistrement en 4K. Des prix inférieurs à 350 euros peuvent également être trouvés sur AliExpress Store.

➡️ Voir l’offre POCO F5 (8/256 Go)

motorola edge 40 neo (12/256 Go) : nous avons testé ce modèle de Motorola et il nous a laissé une bonne impression pour de nombreuses raisons, notamment ses performances grâce au Dimensity 7030 et à l’impressionnant écran pOLED de 6,55″ avec ses 144 Hz de rafraîchissement. De plus, il est très fin avec 7,8 mm d’épaisseur et seulement 170 grammes de poids. Son double appareil photo de 50 MP avec grand angle + macro avec stabilisateur optique complète un téléphone portable spectaculaire et abordable. Et il est incroyable de voir une batterie de 5000 mAh avec une charge de 68W avec une telle finesse.

➡️ Voir l’offre motorola edge 40 neo (12/256 Go)

Tous ces téléphones portables sont incroyables pour n’importe quel utilisateur, même si vous êtes habitué aux performances des téléphones haut de gamme, vous obtiendrez des performances similaires avec ceux-ci.

Cet article suggère objectivement et indépendamment des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :