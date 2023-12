Combien coûte l’appel au 060 et à quoi sert le numéro

Dans ce guide, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le 060, le numéro de service client de l’Administration générale de l’État.

Voici le logo du numéro de téléphone 060 pour le service client.

Dans cet article, je vais vous expliquer à quoi sert le numéro 060, combien cela coûte d’appeler et dans quels cas il est préférable d’utiliser ce service. Je vous dis d’emblée que si vous avez des doutes concernant une démarche, si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour renouveler votre carte d’identité ou si vous avez besoin d’informations relatives à l’Administration générale de l’État, ce que je vous dis ici vous sera très utile.

Cependant, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un service payant. C’est pourquoi je vais également vous montrer quel est le prix d’appeler le 060, les horaires pendant lesquels vous pourrez parler à un agent et toutes les autres questions que vous devez connaître concernant ce service.

Qu’est-ce que le 060 et à quoi sert-il ?

En quelques mots: le numéro 060 est un téléphone d’information pour résoudre des doutes liés à l’Administration générale de l’État. Cela signifie que vous devez l’utiliser pour des consultations liées aux compétences exclusives de l’État, telles que la gestion du passeport, les certificats de délit et d’autres questions qui, en France, sont gérées par le gouvernement central. Et qu’en est-il si votre demande est liée à une procédure régionale ou locale ? Vous pouvez également essayer d’appeler le 060 et poser votre question à l’agent qui vous répondra.

En général, il est très probable que vous puissiez résoudre vos doutes, même si la procédure n’est pas de compétence étatique. Selon les données de 2022, le numéro 060 disposait de plus de 230 lignes téléphoniques pour couvrir les différents domaines administratifs. De plus, il propose plus de 25 services différents pour répondre aux citoyens, parmi lesquels :

Emploi public

Aides économiques

Subventions

Bourses et prix

Localisation des organismes de toutes les administrations publiques

Services téléphoniques du ministère de l’Intérieur, du ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale et de la direction générale de la circulation.

En somme, le 060 est un guichet unique pour obtenir des informations sur une grande variété de procédures administratives liées à l’Administration générale de l’État. Selon le gouvernement, les agents travaillant au 060 sont formés pour disposer des dernières informations disponibles. C’est quelque chose qui a déjà été fait avec le Plan de relance et le Kit Numérique. Cette formation est probablement continue et comprend les nouvelles politiques mises en place par le gouvernement.

Combien coûte un appel au 060 ?

Parlons maintenant d’une question importante : le prix du service. Tout d’abord, vous devez savoir que le numéro 060 n’est pas gratuit. De plus, même si vous avez un forfait illimité, ce type d’appel n’est pas inclus dans votre forfait. Le coût de l’appel au 060 varie en fonction de l’opérateur. Il est également différent si vous appelez depuis un fixe ou un mobile. Selon les données officielles, voici le coût de l’appel :

Depuis un fixe . Même coût qu’un appel national.

. Même coût qu’un appel national. Depuis un mobile. Même coût qu’un appel national d’un mobile à un fixe.

Si vous avez un forfait avec des appels illimités, vous ne savez probablement pas quel est le coût appliqué par votre opérateur. Je vous recommande de le consulter sur son site web pour dissiper vos doutes. Le prix est modéré, car il s’agit d’un appel conventionnel, mais il représentera un coût supplémentaire car il n’est généralement pas inclus dans les forfaits illimités.

Il est important de savoir que depuis le 8 novembre 2023, le coût de l’appel au 060 est fixe. Cela signifie que quelle que soit la durée de l’appel avec l’opérateur, seul un appel de 60 secondes vous sera facturé. Cependant, il n’est toujours pas inclus dans les forfaits illimités et représente un coût supplémentaire sur votre facture.

Comme alternative gratuite, vous disposez du WebChat officiel du 060. Vous disposez également des sites Web respectifs de chaque organisme, à partir desquels vous pouvez effectuer différentes démarches avec un certificat électronique. Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez accéder à de nombreuses informations personnelles dans l’application Ma Boîte de Citoyenneté.

Appels depuis l’étranger

Le 060 est également accessible si vous vous trouvez à l’étranger. Pour appeler ce service d’assistance citoyenne, vous devez composer ce numéro (y compris le préfixe international) :

Le coût est celui d’un appel vers tout autre numéro 902.

Horaires d’ouverture du 060

Pour éviter des paiements inutiles, je vous recommande de prendre en compte les horaires d’ouverture du numéro 060. Ainsi, vous pourrez toujours parler à un agent et non à un service automatisé. Le numéro 060 est un service qui est disponible en continu, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Cependant, ces horaires étendus ne s’appliquent qu’au service automatisé. Si vous souhaitez parler à un agent, vous devez appeler aux horaires suivants :

Toute l’année, sauf en août : du lundi au vendredi, de 9 heures à 19 heures, sans interruption. Le samedi, de 9 heures à 14 heures. Le dimanche, service automatisé.

Pendant le mois d’août : du lundi au vendredi, de 9 heures à 15 heures, sans interruption. Le samedi, de 9 heures à 14 heures. Le dimanche, service automatisé.

Jours avec horaires spéciaux. Les 24 et 31 décembre, les horaires sont de 9 heures à 14 heures.

Comme vous pouvez le constater, les horaires du téléphone 060 sont assez étendus. Cependant, il y a des moments de la journée où vous ne serez pas en contact avec un agent, c’est pourquoi il est préférable de savoir quand appeler pour recevoir le meilleur service.

