Apple commémore la Journée mondiale du SIDA en proposant de multiples dons

Apple a lancé une édition spéciale de sa Apple Watch Series 9 en rouge pour commémorer la Journée mondiale de lutte contre le SIDA. La société s’est associée à (RED), une organisation qui collecte des fonds pour lutter contre le VIH/SIDA, pour faire don d’une partie des bénéfices de la vente de la montre au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. La montre en édition limitée arbore un boîtier en aluminium rouge et une version rouge du cadran Palette. Dans cet article, nous aborderons les caractéristiques de l’Apple Watch Series 9 (RED) et sa signification dans la lutte contre le VIH/SIDA.

En plus de la version (RED) de la Watch Series 9, l’entreprise lancera également une version rouge des cadrans « palette » et « sun pointer ». De plus, il existe une série de cadrans personnalisés spécialement, tels que Metropolis, World Time, des chiffres monochromes et des dégradés.

Actuellement, la série de produits (RED) comprend l’Apple Watch Series 9, l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 13 et l’iPhone SE. Il existe également des coques de protection en silicone avec MagSafe adaptées à l’ensemble de la gamme iPhone 14 et iPhone 13.

De plus, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 4 décembre, heure locale, l’App Store d’Apple fera également don de tous les achats intégrés de trois jeux populaires, « Monopoly GO », « Garden Garden » et « EA Sports FC Mobile », au Fonds mondial. Les fonds provenant d’autres jeux tels que «avatars amusants», «boucliers cool» et «joueurs de football stars» seront utilisés à la même fin.

Apple a également annoncé que du moment de maintenant jusqu’au 8 décembre, pour chaque produit acheté par des clients utilisant Apple Pay sur le site officiel d’Apple, via l’App Store ou les stores de détail Apple Store, Apple fera un don de 1 $ à la Fondation mondiale (RED). Sans aucun doute, avec tous ces dons, l’entreprise fait beaucoup pour soutenir la campagne contre le SIDA.

Caractéristiques de l’Apple Watch Series 9 (RED)

L’Apple Watch Series 9 (RED) possède les mêmes caractéristiques que l’Apple Watch Series 9 classique, notamment un écran Retina toujours allumé, un capteur de fréquence cardiaque et un capteur d’oxygène dans le sang. Elle est disponible en deux tailles, 41 mm et 45 mm, et possède un boîtier en aluminium rouge avec un Bracelet Sport rouge assorti. La montre est résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres et a une autonomie de batterie allant jusqu’à 18 heures.

L’une des caractéristiques uniques de l’Apple Watch Series 9 (RED) est la version rouge du cadran Palette. Le cadran a un fond rouge avec un effet de dégradé qui change tout au long de la journée. Le cadran a également une complication qui montre le rythme cardiaque du porteur.

Le partenariat d’Apple avec (RED)

Apple s’est associée à (RED) depuis 2006 pour collecter des fonds pour la lutte contre le VIH/SIDA. La société a fait don de plus de 270 millions de dollars au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, qui finance des programmes de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique subsaharienne. Apple a également lancé plusieurs produits (RED) au fil des ans, notamment des iPod, des iPhone et des Apple Watch.

Pour chaque Apple Watch Series 9 (RED) vendue, Apple fera don d’une partie des bénéfices au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Le montant du don n’est pas précisé, mais il devrait être similaire aux lancements précédents de produits (RED).

Signification de l’Apple Watch Series 9 (RED)

Le lancement de l’Apple Watch Series 9 (RED) est significatif dans la lutte contre le VIH/SIDA. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 38 millions de personnes vivaient avec le VIH/SIDA en 2019 et 690 000 personnes sont décédées de maladies liées au SIDA. Bien qu’il n’y ait pas de cure pour le VIH/SIDA, la thérapie antirétrovirale (TAR) peut aider les personnes vivant avec le VIH à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme finance la TAR et d’autres programmes de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique subsaharienne, où vit la majorité des personnes atteintes du VIH/SIDA. Les fonds collectés grâce à la vente de l’Apple Watch Series 9 (RED) aideront à fournir des traitements et des soins vitaux aux personnes vivant avec le VIH/SIDA.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA cette année, Apple met une fois de plus en évidence son partenariat de longue date avec (RED). Au cours des 17 dernières années, les clients d’Apple ont contribué à collecter plus de 2,5 milliards de dollars, permettant à des millions de personnes de recevoir un traitement antirétroviral salvateur et des tests de dépistage du VIH. Ces fonds aident également les mères séropositives à empêcher la transmission du virus à leurs bébés.

La Fondation (RED), également connue sous le nom de Product Red, a été fondée par le chanteur principal de U2, Bono, et Bobby Shriver, de Debt AIDS Trade in Africa, pour collecter des fonds pour la prévention et le traitement mondiaux du SIDA, de la tuberculose et du paludisme. RED rassemble principalement plusieurs entreprises, permettant aux partenaires constructeurs de produire des produits portant la marque « Product Red ». Elle tire ensuite des revenus de ces produits et 1 % des bénéfices des partenaires constructeurs est reversé à la fondation.

Notre avis

Apple a annoncé dans un communiqué de presse officiel aujourd’hui qu’à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, elle lancera une série de nouveaux produits et activités. Le lancement de l’Apple Watch Series 9 (RED) témoigne de l’engagement d’Apple dans la lutte contre le VIH/SIDA. La montre en édition limitée arbore un boîtier en aluminium rouge et une version rouge du cadran Palette. Pour chaque montre vendue, Apple fera don d’une partie des bénéfices au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Les fonds collectés contribueront à fournir des traitements et des soins vitaux aux personnes vivant avec le VIH/SIDA en Afrique subsaharienne. L’Apple Watch Series 9 (RED) est non seulement un accessoire élégant mais aussi un symbole d’espoir dans la lutte contre le VIH/SIDA.

