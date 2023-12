Un autre grand record de Xiaomi auquel tu as peut-être contribué

Un exploit très complexe: en seulement 10 ans, sa marque « spin-off » Redmi a atteint le milliard de smartphones vendus.

Image promotionnelle publiée par William Lu, président du groupe Xiaomi, sur son compte du réseau « X ».

Les amis de la marque Redmi ont vécu une semaine très importante, car le fabricant chinois, une sous-marque d’un géant comme Xiaomi, a présenté ses nouveaux Redmi K70, K70 Pro et K70e, les premiers avec le nouveau firmware HyperOS et les appareils qui sont destinés à devenir les rois du haut de gamme abordable dans les mois à venir.

En tout cas, nous ne sommes pas là pour parler de nouveaux appareils Android, ni pour critiquer le vaste catalogue de Xiaomi et de ses marques spin-off, nous sommes ici pour célébrer un exploit historique de Redmi, qui a démontré plus que justifié sa réputation de marque à succès en atteignant le milliard de ventes en seulement 10 ans à travers le monde.

Les chiffres sont impressionnants, car pour vous situer, vous devez savoir que la marque qui a connu la croissance la plus rapide de toute l’histoire de l’industrie a été realme, qui a livré 100 millions d’unités sur le marché au cours de ses trois premières années, ralentissant sa croissance pour atteindre 200 millions d’unités en 2023 et déjà 6 ans de présence.

Cela reste très loin de Redmi, qui bien qu’il ait connu une croissance plus lente au début a toujours été parmi les marques à succès grâce au potentiel d’un groupe comme Xiaomi et à la renommée acquise par sa marque, qui servait de label commercial pour les gammes les plus abordables et équilibrées de Xiaomi il y a quelques années, évidemment les plus vendues.

10 years, 1 billion Redmi smartphones sold worldwide is an important milestone. So grateful to the team and our users who have supported us over the years. https://t.co/nA9o5qFQz0 — Lei Jun (@leijun) Novembre 28, 2023

Le président du groupe Xiaomi lui-même, Willian Lu, l’a annoncé sur X en remerciant l’équipe et toute sa communauté d’utilisateurs, une énorme base de fidèles à l’échelle mondiale parmi lesquels se trouvent sans aucun doute beaucoup de nos lecteurs. Même Lei Jun lui-même en a parlé pour évoquer « ce voyage incroyable » et « une décennie pleine de passion, d’innovation et de support de la part des utilisateurs ».

Un long chemin parcouru depuis ce Redmi 1 lancé en 2013, avec de nombreux changements et une adaptation constante au marché et aux besoins de ses utilisateurs, à la fois locaux en Chine et internationaux, toujours avec un catalogue de téléphones offrant de bonnes performances à des prix plus abordables, poursuivant les idées initiales de Xiaomi qui vise désormais plus haut en se frottant aux plus grands.

Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient atteint de tels chiffres en si peu de temps, car Redmi est désormais le lieu de tous les flagship killers créés par Xiaomi, et il n’est pas surprenant non plus que leurs téléphones aient un grand impact, en particulier ceux de la gamme Redmi Note, car ils ont constamment, année après année, maintenu l’un des meilleurs rapports qualité/prix de l’industrie mobile.

Longue vie à Redmi !



