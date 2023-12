Les 96 meilleurs raccourcis clavier et gestes du touchpad pour Windows 11

Dans ce guide, nous passons en revue tous les raccourcis clavier de Windows 11 ainsi que les gestes du touchpad pour utiliser le système d’exploitation le plus rapide.

Un Windows 11 plus rapide grâce aux raccourcis clavier.

Toutes les applications de bureau ont des combinaisons de touches pour travailler plus rapidement. Il suffit de jeter un coup d’œil, par exemple, à la liste des raccourcis clavier de Google Chrome. La question est que vous pourrez non seulement rapidement contrôler les programmes de votre ordinateur à l’aide du clavier. En réalité, les raccourcis clavier sont une partie importante de Windows 11. Lesquels sont les plus importants?

Dans les lignes suivantes, je vais vous montrer quels sont les raccourcis clavier les plus importants de Windows 11. De plus, j’inclus également une section qui répertorie les gestes du touchpad. L’objectif de ce guide est de vous aider à tirer le meilleur parti du système d’exploitation, à gérer plus rapidement les différentes actions de l’interface et à augmenter votre productivité.

Gestes du touchpad sous Windows 11

Windows 11 dispose d’une série de gestes sur le touchpad qui facilitent grandement la gestion des fenêtres et la navigation entre les différents éléments du système d’exploitation.

Par défaut, voici ce que vous pouvez faire avec le pavé tactile de votre ordinateur portable Windows:

Sélectionner un élément . Touchez le pavé tactile avec un doigt. C’est l’équivalent d’un clic simple avec une souris.

. Touchez le pavé tactile avec un doigt. C’est l’équivalent d’un clic simple avec une souris. Parcourir . Faites glisser deux doigts sur le pavé tactile. Cela fonctionne verticalement et horizontalement. C’est l’équivalent de faire défiler la roulette de la souris.

. Faites glisser deux doigts sur le pavé tactile. Cela fonctionne verticalement et horizontalement. C’est l’équivalent de faire défiler la roulette de la souris. Zoom avant ou arrière . Placez deux doigts sur le pavé tactile et pincez pour effectuer un zoom avant ou étirez vos doigts pour effectuer un zoom arrière. C’est un geste courant sur les smartphones qui est très recommandé, notamment pour les images et le navigateur.

. Placez deux doigts sur le pavé tactile et pincez pour effectuer un zoom avant ou étirez vos doigts pour effectuer un zoom arrière. C’est un geste courant sur les smartphones qui est très recommandé, notamment pour les images et le navigateur. Afficher le menu contextuel . Touchez le pavé tactile avec deux doigts ou appuyez dans le coin inférieur droit. Cela équivaut à un clic droit avec la souris.

. Touchez le pavé tactile avec deux doigts ou appuyez dans le coin inférieur droit. Cela équivaut à un clic droit avec la souris. Afficher toutes les fenêtres ouvertes . Faites glisser trois doigts vers le haut sur le pavé tactile. Cela fonctionne de la même manière que le raccourci clavier Windows + Tab.

. Faites glisser trois doigts vers le haut sur le pavé tactile. Cela fonctionne de la même manière que le raccourci clavier Windows + Tab. Afficher le bureau . Faites glisser trois doigts vers le bas sur le pavé tactile. C’est la même chose que le raccourci clavier Windows + M.

. Faites glisser trois doigts vers le bas sur le pavé tactile. C’est la même chose que le raccourci clavier Windows + M. Basculer entre les applications ou les fenêtres ouvertes . Faites glisser trois doigts vers la gauche ou la droite sur le pavé tactile. C’est similaire à la combinaison de touches Alt + Tab sur le clavier.

. Faites glisser trois doigts vers la gauche ou la droite sur le pavé tactile. C’est similaire à la combinaison de touches Alt + Tab sur le clavier. Basculer entre les bureaux virtuels . Faites glisser quatre doigts vers la gauche ou la droite sur le pavé tactile. C’est la même chose que d’utiliser la touche Windows et l’une des flèches du clavier.

Et tout cela selon la configuration par défaut. Cependant, si vous accédez aux paramètres de Windows, ouvrez la section Bluetooth et autres appareils et appuyez sur Pavé tactile , vous verrez quelques paramètres qui vous permettent de personnaliser les gestes du touchpad.

Parmi les paramètres disponibles, il y a ceux qui concernent les gestes de défilement, ceux effectués avec trois ou quatre doigts et la configuration du clic simple . Lorsque vous souhaitez ajuster le fonctionnement du touchpad à vos besoins, il est recommandé de visiter cette section des paramètres.

Raccourcis clavier Windows 11 fortement recommandés

Windows 11 regorge de raccourcis clavier. Je parle de ceux qui vous permettent de manipuler le système lui-même, pas des raccourcis clavier de WhatsApp Web ou d’autres applications.

Dans les sections suivantes, les combinaisons de touches pour Windows 11 sont classées par catégories les plus importantes. Il est fort probable que j’en laisse quelques-unes de côté. S’il en manque un que vous considérez indispensable, faites-le moi savoir dans les commentaires.

Raccourcis clavier de base

Ces raccourcis sont ceux que vous pourrez presque certainement utiliser dans n’importe quelle application du système (et également dans des programmes tiers). Ils correspondent à des actions de base que vous effectuez certainement souvent tout au long de votre journée.

Ctrl + A \➜ Sélectionner tout le contenu.

Ctrl + C \➜ Copier les éléments sélectionnés.

Ctrl + X \➜ Couper les éléments sélectionnés.

Ctrl + V \➜ Coller les éléments copiés ou coupés.

Ctrl + Z \➜ Annuler une action.

Ctrl + Y \➜ Rétablir une action.

Ctrl + Suppr \➜ Supprimer l’élément sélectionné et le déplacer dans la Corbeille.

Ctrl + Shift + Esc \➜ Ouvrir le Gestionnaire des tâches.

Ctrl + G \➜ Enregistrer le fichier actuel.

Ctrl + P \➜ Imprimer la page actuelle.

Ctrl + A \➜ Ouvrir un fichier dans l’application actuelle.

Ctrl + N \➜ Ouvrir une nouvelle fenêtre du programme de l’application actuelle.

Shift + Suppr \➜ Supprimer définitivement l’élément sélectionné.

Shift + Flèches \➜ Sélectionner plusieurs éléments.

F2 \➜ Changer le nom de l’élément sélectionné.

F5 \➜ Actualiser la fenêtre active.

F10 \➜ Ouvrir la barre de menus dans l’application actuelle.

F11 \➜ Entrer ou sortir du mode plein écran.

Alt + Tab \➜ Changer entre les applications en cours d’exécution.

Alt + Flèche gauche \➜ Revenir en arrière.

Alt + Flèche droite \➜ Avancer.

Alt + Re Pág \➜ Monter d’une page.

Alt + Av Pág \➜ Descendre d’une page.

Alt + Échap \➜ Parcourir les applications dans la barre des tâches.

Alt + F8 \➜ Afficher votre mot de passe à l’écran de connexion.

Alt + Barre d’espace \➜ Ouvrir le menu contextuel de la fenêtre actuelle.

Alt + Entrée \➜ Ouvrir les propriétés de l’élément sélectionné.

Alt + F4 \➜ Fermer l’application active ou, si vous êtes sur le bureau, ouvrir la boîte de dialogue d’arrêt pour éteindre, redémarrer, fermer la session ou mettre votre PC en veille.

Alt + F10 \➜ Ouvrir le menu contextuel pour l’élément sélectionné.

Win + Tab \➜ Ouvrir la vue des tâches.

Win + P \➜ Projeter un écran.

Win + R \➜ Ouvrir la commande Exécuter.

Win + Shift + S \➜ Prendre une capture d’écran.

Win + I \➜ Ouvrir les paramètres de Windows 11.

Win + X \➜ Ouvrir le menu contextuel du bouton Démarrer.

Win + point (.) \➜ Démarrer le clavier Emoji.

Win + D \➜ Afficher ou masquer le bureau.

Win + L \➜ Verrouiller l’ordinateur.

Win + Shift + S \➜ Prendre des captures d’écran avec l’outil Capture.

Impr Pant \➜ Effectuer une capture d’écran complète et l’enregistrer dans le presse-papiers.

Échap \➜ Arrêter ou fermer la tâche actuelle.

Raccourcis pour l’explorateur de fichiers

L’explorateur de fichiers est de loin l’une des applications les plus utilisées de Windows 11. Voici quelques raccourcis clavier qui vous permettront de gérer cette application plus rapidement:

Alt + D \➜ Sélectionner la barre d’adresse.

Ctrl + E \➜ Sélectionner la zone de recherche.

Ctrl + F \➜ Sélectionner la zone de recherche.

Ctrl + N \➜ Ouvrir une nouvelle fenêtre.

Ctrl + W \➜ Fermer la fenêtre active.

Ctrl + molette de la souris \➜ Changer la taille et l’apparence des icônes de fichiers et de dossiers.

Ctrl + Maj + E \➜ Afficher tous les dossiers situés au-dessus du dossier sélectionné.

Ctrl + Maj + N \➜ Créer un nouveau dossier.

Num Lock + astérisque (*) \➜ Afficher tous les sous-dossiers du dossier sélectionné.

Num Lock + signe plus (+) \➜ Affiche le contenu du dossier sélectionné.

Num Lock + signe moins (-) \➜ Réduire le dossier sélectionné.

Alt + P \➜ Afficher le volet de visualisation.

Alt + Entrée \➜ Ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de l’élément sélectionné.

Alt + Flèche droite \➜ Afficher le dossier suivant.

Alt + Flèche haut \➜ Voir le dossier contenant le dossier.

Alt + Flèche gauche \➜ Afficher le dossier précédent.

Retour arrière \➜ Afficher le dossier précédent.

Flèche droite \➜ Afficher la sélection actuelle si elle est réduite ou sélectionner le premier sous-dossier.

Flèche gauche \➜ Réduire la sélection actuelle si elle est étendue ou sélectionner le dossier qui contenait le dossier.

Fin \➜ Afficher le bas de la fenêtre active.

Inicio \➜ Afficher le haut de la fenêtre active.

F11 \➜ Maximiser ou minimiser la fenêtre active.

Bureaux virtuels et barre des tâches

Concentrons-nous maintenant sur deux fonctionnalités de Windows 11 qui sont indispensables pour donner vie au système d’exploitation. D’une part, nous avons les bureaux virtuels , qui vous permettent de mieux gérer les fenêtres, et d’autre part, la barre des tâches , une section où vous trouverez un accès rapide aux programmes actifs.

Jetez un œil à ces combinaisons pour lancer des actions liées à ces deux outils système:

Windows + Tab \➜ Ouvrir la vue des tâches.

Windows + Ctrl + D \➜ Ajouter un bureau virtuel.

Windows + Ctrl + Flèche droite \➜ Basculer entre les bureaux virtuels que vous avez créés vers la droite.

Windows + Ctrl + Flèche gauche \➜ Accéder aux bureaux virtuels que vous avez créés vers la gauche.

Windows + Ctrl + F4 \➜ Fermer le bureau virtuel que vous utilisez.

Maj + clic sur un bouton de la barre des tâches \➜ Ouvrir une application ou ouvrir rapidement une autre instance d’une application.

Ctrl + Maj + clic sur un bouton de la barre des tâches \➜ Ouvrir une application avec des privilèges d’administrateur.

Maj + clic droit sur un bouton de la barre des tâches \➜ Afficher le menu de la fenêtre de l’application.

Maj + clic droit sur un bouton de la barre des tâches regroupées \➜ Afficher le menu du groupe de fenêtres.

Ctrl + clic sur un bouton de la barre des tâches regroupées \➜ Naviguer à travers les fenêtres du groupe.

Gestion des fenêtres

Nous terminons cet aperçu des principaux raccourcis clavier de Windows 11 en répertoriant ceux qui vous aideront à gérer les fenêtres . Ils vous permettront, entre autres choses, d’envoyer les applications d’un côté de l’écran, de fermer rapidement les fenêtres actives et de minimiser tous les programmes en un clin d’œil.

Windows + Gauche \➜ Divise l’écran en deux moitiés, en laissant la fenêtre active à gauche.

Windows + Droite \➜ Divise l’écran en deux moitiés, en laissant la fenêtre active à droite.

Windows + Haut \➜ Maximise la fenêtre active.

Windows + Bas \➜ Restaure la fenêtre active à sa taille d’origine.

Windows + , \➜ Masque toutes les fenêtres jusqu’à ce que vous relâchiez la touche Windows.

Windows + D \➜ Réduit toutes les fenêtres et affiche le bureau.

Ctrl + Shift + M \➜ Restaure toutes les fenêtres réduites en plein écran.

Windows + Accueil \➜ Sert à réduire toutes les fenêtres sauf celle active.

Windows + E \➜ Ouvre l’explorateur de fichiers.

Windows + T \➜ Navigue entre les fenêtres de la barre des tâches et appuie sur Entrée pour les ouvrir.

Windows + Un numéro \➜ Ouvre la fenêtre correspondante dans la barre des tâches.

Alt + Tab \➜ Change entre les fenêtres ouvertes.

Alt + F4 \➜ Ferme la fenêtre active.

Windows + Shift + Gauche ou Droite \➜ Déplace la fenêtre active vers un autre écran si vous en avez plusieurs.

Windows + M \➜ Réduit toutes les fenêtres.

