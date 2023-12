Moins de 35 euros: ce dispositif curieux est l’un de mes meilleurs achats que j’ai faits

Ton téléviseur prendra vie avec la création d’Amazon, c’est un appareil que je ne peux pas arrêter de recommander.

Un téléviseur avec le Fire TV Stick d’Amazon.

Je veux te recommander une création d’Amazon dont je suis très satisfait. Un petit appareil qui transformera n’importe quel téléviseur obsolète en une véritable smart TV. Le Fire TV Stick est à ta portée pour moins de 35 euros dans sa version Lite et c’est un achat dont tu ne peux pas te tromper. Tu peux aussi opter pour la version standard, qui coûte 10 euros de plus.

Et si ce n’était pas suffisant, ceux qui sont membres d’Amazon Prime le recevront à leur porte sans attente et totalement gratuitement. Il est grand temps de renouveler ce téléviseur qui peine à tenir dans ton salon, avec le petit appareil d’Amazon, tu pourras lui donner une nouvelle vie.

Un avant et un après pour ton téléviseur

Pour commencer à profiter, tu n’auras pas besoin de te compliquer la vie, il suffit de le brancher sur l’un des ports HDMI de n’importe quel téléviseur. En quelques secondes seulement et après une configuration simple, ton vieux téléviseur ressuscitera de ses cendres, il renaîtra avec un nouveau système d’exploitation que tu apprécieras chaque jour. Ça sonne bien, n’est-ce pas ?

Fire TV OS (c’est le nom du système d’exploitation créé par Amazon) te permettra de télécharger les meilleures applications de séries et de films pour ne rien manquer. Tu profiteras d’une interface agréable et fluide, je l’ai chez moi et je l’utilise chaque jour, je sais de quoi je parle. Peu importe que tu préfères Filmin, Netflix ou Disney+, tu auras tout ici.

À l’intérieur du Fire TV Stick vit également Alexa, l’assistant vocal des Américains. Tu pourras l’invoquer chaque fois que nécessaire en appuyant sur un bouton, tout un monde de possibilités s’ouvrira devant toi. Pose-lui n’importe quelle question insolite ou demande la météo pour le prochain week-end.

Je le recommande encore et encore, je pense que l’un ou l’autre des deux modèles est un excellent achat. Tu n’as pas besoin d’aller en store chercher un nouveau téléviseur, tu as juste besoin d’une des créations d’Amazon pour faire revivre le tien. Est-ce que tu dois vraiment y réfléchir ?

