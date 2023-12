4 ajustements que vous devriez configurer sur votre routeur Wi-Fi pour améliorer sa sécurité

Voici les 4 modifications que je fais toujours dans la configuration de mon routeur Wi-Fi pour protéger la connexion de ma maison.

Augmentez la sécurité de votre routeur Wi-Fi en suivant ces conseils simples

Malgré le fait que les routeurs neutres offrent de meilleures performances que les routeurs des fournisseurs d’accès, la plupart d’entre nous continuons d’utiliser ces derniers pour distribuer la connexion Internet dans toute la maison, car les compagnies de téléphone nous les offrent gratuitement et ils fonctionnent relativement bien.

Auparavant, nous vous avons déjà expliqué comment connaître le meilleur endroit de la maison pour placer le routeur ou pourquoi vous ne devriez pas le mettre à côté de la télévision, et cette fois-ci, nous venons vous dévoiler 4 réglages simples que nous vous recommandons de configurer sur votre routeur Wi-Fi pour le protéger davantage contre les interférences externes.

Changez le mot de passe d’accès à la configuration du routeur

La première chose à faire lorsque votre fournisseur d’accès Internet installe un nouveau routeur Wi-Fi chez vous est de changer le mot de passe qui est établi par défaut pour accéder à sa configuration, car étant donné qu’il s’agit d’un mot de passe générique, les cybercriminels pourront le découvrir sans « trop » d’efforts.

Ainsi, pour changer le mot de passe qui vous permet d’accéder au panneau de configuration de votre routeur Wi-Fi, il vous suffit d’accéder à celui-ci avec les clés que vous trouverez sur l’sticker situé sous le routeur et de localiser la section qui vous permet de le modifier. Sur certains routeurs, vous devrez accéder à une section appelée Administration puis entrer dans une section appelée utilisateurs ou gestion des utilisateurs, tandis que sur d’autres comme le HGU de Movistar, ce sera beaucoup plus simple, car il vous suffira de cliquer sur le bouton de menu, identifié par une icône de trois lignes horizontales, situé dans le coin supérieur gauche, et de sélectionner l’option Changer le mot de passe du routeur.

Une fois que vous avez repéré la section permettant de changer le mot de passe du routeur, il vous suffit d’entrer l’ancien mot de passe une fois et le nouveau mot de passe deux fois et de confirmer la modification pour que les changements soient enregistrés.

Changez le nom (SSID) et le mot de passe des réseaux Wi-Fi

Après avoir modifié le mot de passe permettant d’accéder à la configuration du routeur, l’étape suivante pour améliorer sa sécurité consiste à changer également le nom des réseaux Wi-Fi, également appelé SSID, ainsi que leurs mots de passe respectifs.

Normalement, les routeurs des fournisseurs d’accès sont configurés avec des noms de réseau génériques et des mots de passe qui ne répondent souvent pas aux exigences pour qu’ils soient considérés comme réellement sécurisés.

Par conséquent, il est préférable de changer les deux, les premiers pour que vous puissiez identifier plus facilement vos réseaux Wi-Fi, et les seconds pour que ces derniers soient suffisamment forts pour éviter qu’on ne vous vole votre Wi-Fi.

Pour effectuer cette tâche, vous n’avez qu’à accéder à la configuration de votre routeur, chercher des sections intitulées « WiFi » et « WifiPlus », modifier les champs Nom du Wi-Fi et Clé du Wi-Fi ou quelque chose de similaire, puis confirmer les changements.

En ce qui concerne le mot de passe des réseaux Wi-Fi, nous vous recommandons de créer un mot de passe qui comprend des majuscules, des minuscules, des lettres, des chiffres et au moins un symbole.

Activez le pare-feu de votre routeur

Tous les routeurs Wi-Fi du marché, y compris ceux fournis par les fournisseurs d’accès, disposent d’un pare-feu, un système de sécurité du réseau qui se charge de restreindre le trafic Internet entrant, sortant ou à l’intérieur d’un réseau privé.

Cela signifie que le pare-feu est un outil qui nous protège contre les attaques malveillantes propagées sur Internet, telles que les logiciels malveillants, c’est pourquoi il est si important de l’activer sur votre routeur.

Bien que cela varie d’un routeur à l’autre, pour activer le pare-feu, vous devez accéder à la section « Sécurité », « Paramètres supplémentaires » ou « Autres fonctionnalités », repérer la section du pare-feu et l’activer s’il ne l’est pas déjà.

Mettez à jour le firmware de votre routeur

Tout comme les smartphones, les routeurs Wi-Fi disposent également de mises à jour logicielles qui résolvent les problèmes, améliorent les performances et, surtout, renforcent la sécurité en le protégeant contre les vulnérabilités que les hackers peuvent exploiter pour y accéder.

Généralement, les routeurs modernes se mettent à jour automatiquement avec le nouveau firmware, mais si vous voulez vérifier que vous disposez de la dernière version disponible, vous pouvez accéder au site web du modèle de routeur et le vérifier.

Dans le cas contraire, vous avez toujours la possibilité de le télécharger depuis le site web du routeur, accéder à sa configuration, trouver la section « Mise à jour du firmware » ou similaire, télécharger le package depuis votre PC et mettre à jour son firmware.

