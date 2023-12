Avec cette astuce simple, vous pouvez améliorer la fluidité de votre téléphone portable Xiaomi sans rien installer

On vous explique comment améliorer la fluidité de votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO en effectuant un simple réglage sur votre appareil.

Découvrez une fonctionnalité cachée de MIUI qui rendra votre téléphone Xiaomi plus fluide

Un des points forts de MIUI, le système d’exploitation basé sur Android des téléphones Xiaomi (au moins jusqu’à l’arrivée de HyperOS), est qu’il inclut une grande variété de fonctions de toutes sortes. Certaines d’entre elles sont purement esthétiques, car elles se concentrent sur la personnalisation de l’interface utilisateur, tandis que d’autres vous permettent d’optimiser la fluidité et les performances de votre appareil.

Précisément, cette fois-ci, nous allons vous parler de l’une de ces dernières, car si nous vous avons récemment révélé trois astuces pour améliorer les performances de votre téléphone Xiaomi, aujourd’hui nous allons vous faire découvrir une fonction secrète de MIUI grâce à laquelle vous pourrez améliorer la fluidité de votre smartphone sans avoir à rien installer.

Améliorez la fluidité de votre Xiaomi en modifiant un réglage dans les paramètres du téléphone

La première chose que vous devez savoir, c’est que cette astuce simple qui vous permettra d’améliorer la fluidité de votre téléphone Xiaomi est compatible avec tous les appareils utilisant MIUI, donc vous pourrez l’utiliser sur les appareils Xiaomi, Redmi et POCO. Cependant, vous devez prendre en compte que cette fonctionnalité cachée de MIUI n’est disponible que sur les téléphones avec MIUI 13 et versions ultérieures.

Fondamentalement, ce que vous devrez faire pour que votre téléphone Xiaomi fonctionne plus fluidement, c’est améliorer la vitesse des animations du système, une fonctionnalité qui dans les versions antérieures à MIUI 13 était uniquement disponible via les options pour les développeurs, mais qui est maintenant intégrée aux paramètres du système.

Sans plus tarder, nous vous présentons les étapes que vous devez suivre pour améliorer la vitesse des animations du système et ainsi rendre votre téléphone Xiaomi plus fluide:

Accédez au panneau des Paramètres de votre smartphone Xiaomi

de votre smartphone Xiaomi Faites défiler vers le bas et entrez dans la section Écran d’accueil

Une fois à l’intérieur, appuyez sur le menu déroulant de la section Vitesse de l’animation

Enfin, sélectionnez l’option Rapide

En faisant cela, vous remarquerez que votre téléphone Xiaomi est plus fluide qu’auparavant et que vous pouvez vous déplacer de manière plus agile dans les différents éléments qui composent l’interface de MIUI, tels que la multi-tâche, le panneau des paramètres rapides ou le tiroir des applications.

