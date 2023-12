10 nouvelles applications gratuites pour Android que vous ne devriez pas ignorer

Marre des applications Android traditionnelles ? Découvrez ces 10 applications gratuites pour Android qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui valent vraiment la peine.

Applications sur un téléphone Android

Si vous êtes de ceux qui naviguent habituellement sur le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites pour Android de tous types, vous êtes au bon endroit, car comme nous le faisons chaque samedi depuis plusieurs mois, nous avons compilé pour vous les meilleures applications gratuites qui sont arrivées sur la boutique de Google ces dernières semaines.

Sans plus tarder, nous vous présentons les 10 applications gratuites pour Android les plus intéressantes qui ont récemment débarqué sur Google Play.

Go Hide VPN : Internet privé

Go Hide VPN est une application VPN sécurisée et gratuite qui vous permet de vous connecter à des serveurs premium du monde entier pour naviguer anonymement sur Internet et accéder à du contenu multimédia restreint dans votre pays.

Cette application VPN dispose d’une interface très simple à utiliser, elle ne nécessite pas d’inscription et n’a aucune limite de vitesse ou de bande passante lors de la navigation sur Internet.

ChatAI: Discussions avec un assistant IA

ChatAI est un nouveau chatbot IA pour Android basé sur ChatGPT-4 qui, en plus de répondre à toutes les questions que vous lui posez de la manière la plus précise possible, vous aide également à créer votre propre blog, à rédiger des e-mails et à trouver des idées pour écrire une histoire ou même un livre.

ChatAI est une application totalement gratuite, bien qu’elle propose des annonces et des achats intégrés, qui varient entre 5,49 euros et 32,99 euros.

Flock

Si vous aimez courir, mais que vous trouvez cela ennuyeux de le faire seul, vous devriez essayer Flock, une application gratuite qui vous permet de trouver des partenaires de course près de chez vous, de vous connecter avec d’autres femmes qui se trouvent dans une phase de vie similaire ou qui ont des intérêts similaires aux vôtres, et de rejoindre des programmes d’entraînement de course conçus par et pour les femmes.

Flock est une application gratuite, sans annonces ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Learn Python & Django

Comme son nom l’indique, cette application gratuite vous aide à apprendre les bases de la programmation en Python et Django et vous enseigne comment programmer avec ces langages à un niveau basique.

Pour atteindre cet objectif, cette application met à votre disposition le code source de plus de 100 projets liés à Python, HTML, JS et Django, grâce auxquels vous pouvez comprendre comment ils ont été créés et apprendre à réaliser vos propres projets.

NutMoney – Gains mobiles

Chaque semaine, de nouvelles applications pour gagner de l’argent avec votre téléphone arrivent sur Google Play, et la dernière en date est NutMoney, une application gratuite qui vous paie en espèces via PayPal pour jouer à des jeux et répondre à différents types de sondages.

Lifit

Lifit est une application de fitness différente des autres, car elle vous permet de créer votre propre programme d’entraînement et de personnaliser les exercices qui le composent. Cette application est utile aussi bien pour créer un programme d’exercices en salle de sport que pour un plan d’entraînement à domicile avec les équipements dont vous disposez.

Wings

Wings est la première encyclopédie d’oiseaux générée par IA et propose des détails précis sur chaque espèce d’oiseau au monde, ainsi que des éléments interactifs qui fournissent à l’utilisateur des informations complètes sur chaque oiseau, y compris les classifications scientifiques telles que la famille ou le genre de l’oiseau.

Wings est une application entièrement gratuite, sans annonces ni achats in app, que vous pouvez télécharger via le lien vers le Play Store que nous vous fournissons ci-dessous.

WellTuned: Espaces pour l’esprit et le sommeil

Si vous avez récemment commencé à méditer, vous allez adorer WellTuned, une application gratuite qui met à votre disposition une collection des meilleurs podcasts de méditation et de pleine conscience que vous pouvez écouter actuellement.

De plus, ce lecteur de podcasts de méditation vous permet également de créer une liste de lecture personnalisée avec vos programmes préférés et de découvrir de nouveaux podcasts en fonction de votre temps disponible et de votre état d’esprit.

Vocaber: Cartes Flash intelligentes

Vocaber est un outil pratique qui va vous aider à enrichir votre vocabulaire et votre compréhension des langues étrangères de manière simple, car cette application organise son contenu sous forme de cartes didactiques spécialement conçues pour optimiser l’apprentissage d’une langue étrangère.

Cette application dispose d’une interface simple, facile à utiliser et sans annonces, et est compatible avec une grande variété de langues telles que l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le portugais, le russe, le chinois et le japonais.

Retrouvez votre téléphone

Et nous terminons cette compilation de nouvelles applications pour Android avec Retrouvez votre téléphone, une application gratuite qui vous permet de savoir où vous avez laissé votre téléphone en simplement applaudissant.

Cette application insolite est conçue pour détecter le son des applaudissements et utilise une série d’algorithmes d’intelligence artificielle pour analyser ce son et activer votre smartphone dès qu’il entend des applaudissements.

