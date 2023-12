Les meilleurs conseils pour ton iPhone que tu dois absolument essayer

Les conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre iPhone.

Tous les utilisateurs de l’iPhone souhaitent améliorer leur expérience et tirer le meilleur parti de leur appareil. Il y a de nombreux détails, gestes cachés et fonctionnalités auxquels nous devons prêter attention lorsque nous voulons faire davantage avec notre appareil. Et à cet égard, iOS nous facilite grandement la tâche.

Il existe une multitude de fonctionnalités, paramètres et options qui font de l’iPhone un excellent appareil. Bien qu’il soit vrai que certaines d’entre elles ne soient disponibles que sur les derniers modèles d’iPhone, il y a des options qui font partie de tous les modèles et qui doivent absolument être essayées.

Les iPhone continuent de recevoir des nouveautés grâce au matériel, mais aussi grâce au logiciel. Par exemple, iOS 17 est venu avec des nouveautés telles que NameDrop qui, malgré ce que l’on dit, ne représente aucun danger pour notre vie privée, ou la nouvelle application Diario, qui sera disponible lorsque la version finale d’iOS 17.2 sera lancée. Cela étant dit, passons aux astuces :

Utiliser le mode Action pour toutes les vidéos : Bien qu’il s’agisse d’un mode destiné à enregistrer des vidéos en mouvement, il peut en réalité être utilisé avec n’importe quel type de vidéo et est une option qui est arrivée avec l’iPhone 14 et peut être activée dans les paramètres.

: Bien qu’il s’agisse d’un mode destiné à enregistrer des vidéos en mouvement, il peut en réalité être utilisé avec n’importe quel type de vidéo et est une option qui est arrivée avec l’iPhone 14 et peut être activée dans les paramètres. Utiliser les gestes de l’île dynamique : L’île dynamique nous permet non seulement de visualiser des informations précieuses, mais aussi de les contrôler par des gestes. Un simple geste de balayage vers la droite ou vers la gauche nous permet de fermer des tâches.

: L’île dynamique nous permet non seulement de visualiser des informations précieuses, mais aussi de les contrôler par des gestes. Un simple geste de balayage vers la droite ou vers la gauche nous permet de fermer des tâches. Utiliser et configurer une fréquence plus élevée pour les activités en direct : Les activités en direct sont idéales pour voir les résultats sportifs, les minuteries ou même la pluie grâce à l’application Carrot Weather. Nous pouvons également augmenter leur fréquence de mise à jour depuis l’application Paramètres, en accédant à l’application en question.

: Les activités en direct sont idéales pour voir les résultats sportifs, les minuteries ou même la pluie grâce à l’application Carrot Weather. Nous pouvons également augmenter leur fréquence de mise à jour depuis l’application Paramètres, en accédant à l’application en question. Utiliser le mode Macro de l’appareil photo : Le mode Macro est arrivé avec l’iPhone 13 et ne fait rien d’autre que de capturer des objets, des personnes, des animaux de compagnie ou des choses du monde réel de près. Sans aucun doute, l’un des meilleurs modes de l’appareil photo des derniers iPhone.

: Le mode Macro est arrivé avec l’iPhone 13 et ne fait rien d’autre que de capturer des objets, des personnes, des animaux de compagnie ou des choses du monde réel de près. Sans aucun doute, l’un des meilleurs modes de l’appareil photo des derniers iPhone. Prendre des photos en 48 MP : Tout ce que vous avez à faire est de prendre une photo avec le mode ProRaw qui peut être activé depuis Paramètres > Caméra.

: Tout ce que vous avez à faire est de prendre une photo avec le mode ProRaw qui peut être activé depuis Paramètres > Caméra. Utiliser la nouvelle dictée vocale du clavier : Le clavier de l’iPhone s’est considérablement amélioré en intégrant la possibilité de dicter vocalement et d’écrire en même temps. Cela signifie que vous pourrez dicter en espagnol et écrire les mots en anglais.

: Le clavier de l’iPhone s’est considérablement amélioré en intégrant la possibilité de dicter vocalement et d’écrire en même temps. Cela signifie que vous pourrez dicter en espagnol et écrire les mots en anglais. Tirer le meilleur parti de NightShift : NightShift réduit la quantité de lumière bleue émise par l’écran de l’iPhone, ce qui peut réduire la fatigue visuelle et nous aider à mieux dormir. Une option qui peut être activée depuis Paramètres > Affichage et luminosité > NightShift.

Il y a beaucoup plus de fonctionnalités, de conseils et d’options comme celles-ci. Tout cela nous permet de tirer le meilleur parti de notre appareil et de profiter des excellentes fonctionnalités d’iOS. Car ce ne sont pas seulement les nouveautés annoncées à chaque lancement qui sont bonnes, mais aussi les petites choses comme certaines de celles que nous avons vues.

