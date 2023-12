Voici les meilleures guirlandes lumineuses LED pour Noël, avec WiFi ou Bluetooth et compatibles avec Alexa

Décorez votre maison, votre sapin de Noël ou tout coin que vous trouvez, cette année sera la plus lumineuse de toutes.

Certaines de ces lumières fonctionnent avec la technologie Bluetooth ou WiFi, vous permettant de les contrôler avec votre voix.

Noël approche et de nombreuses villes de notre pays ont déjà embrassé cette période de joie et de souvenirs. Si vous souhaitez avoir l’une des maisons les mieux éclairées de votre quartier, ne manquez pas l’occasion de vous procurer les meilleures guirlandes du moment, avec plus ou moins de couleurs et d’intensité, mais pleines de vie.

C’est pourquoi nous voulons partager avec vous plusieurs guirlandes, spécialement pour cette période, afin que vous puissiez être l’envie de vos invités. Nous avons choisi des modèles dotés deconnexion sans fil Bluetooth ou WiFi, que vous pouvez activer et désactiver à votre convenance en utilisant simplement votre voix ou une télécommande.

Achetez les meilleures guirlandes WiFi/Bluetooth pour Noël

Il n’est pas facile d’illuminer la maison à Noël, il faut savoir où placer les lumières, combien de mètres vous avez besoin pour un endroit donné ou si vous voulez des couleurs, du blanc neutre ou du blanc chaud. Il y a beaucoup de questions auxquelles vous devez répondre avant d’acheter tel ou tel guirlande. Mais l’étape préliminaire consiste à jeter un œil à cette liste complète pour vous faire une idée.

BrizLabs (25 mètres, 200 LEDs) : cette bande de 200 LEDs colorées est livrée avec une télécommande et utilise la technologie Bluetooth. Ses LEDs peuvent afficher les couleurs RVB ainsi que du blanc chaud. Elle offre 11 modes d’éclairage et est particulièrement utile pour le sapin de Noël.

BrizLabs (25 mètres, 200 LEDs)

Popotan smart WiFi (20 mètres, 132 LEDs) : cette bande de LEDs colorées est contrôlée depuis l’application et dispose d’une connexion WiFi. Vous pouvez choisir différents motifs en fonction de l’endroit où vous la placez. Elle est alimentée par USB et est compatible avec Alexa.

Popotan smart WiFi (20 mètres, 132 LEDs)

GuirLED WiFi (4 mètres, 24 boules) : celle-ci est différente des autres, car elle est composée de boules avec des LEDs à l’intérieur. Elles sont dotées d’une connexion WiFi et sont compatibles avec Alexa et Google Assistant. Elle est disponible en différentes tailles et longueurs, avec des couleurs blanc chaud, froid et multicolore.

GuirLED WiFi (4 mètres, 24 boules)

Govee pour l’extérieur (15 mètres, 15 ampoules) : cet ensemble d’ampoules d’extérieur est résistant IP65 contre la poussière et l’eau. Il dispose d’une connectivité Bluetooth et WiFi, de plus de 40 modes d’éclairage et de compatibilité avec Alexa.

Govee pour l’extérieur (15 mètres, 15 ampoules)

Twinkly Strings (32 mètres, 400 LEDs) : celle-ci est la plus chère de toutes, mais cela vaut vraiment la peine de l’avoir. Elle comprend 400 LEDs sur une bande de 32 mètres que vous pouvez contrôler depuis les applications Homer, Razer Chroma RGB et OMEN Light Studio. Vous pouvez l’utiliser à l’intérieur et à l’extérieur, et les modes d’éclairage disponibles sont tout simplement incroyables. Ce n’est pas la même chose d’avoir un ampoule intelligente qu’une guirlande aussi complète que celle-ci.

Twinkly Strings (32 mètres, 400 LEDs)

ZWOOS imperméable (10 mètres, 100 LEDs) : cette guirlande dispose de 100 LEDs entièrement configurables en couleur et en rythme. Elle est contrôlée depuis sa propre application et peut être installée à l’extérieur car elle a une certification IP65. Elle est alimentée par USB et peut également se déplacer au rythme de la musique.

ZWOOS imperméable (10 mètres, 100 LEDs)

Cette année, il n’est pas difficile d’obtenir une belle guirlande, ou un ensemble de guirlandes, et de décorer votre maison comme jamais auparavant. Et si vous aimez être à la pointe de la technologie, ne manquez pas l’occasion d’obtenir l’une de ces guirlandes avec connectivité WiFi et compatibles avec les assistants vocaux virtuels.

