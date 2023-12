Non, les mobiles n’ont pas autant grandi que tu le crois au cours des dix dernières années : voici leur piège

Quelques changements de conception ont fait que la taille des téléphones mobiles varie moins que ce que vous imaginez.

Les téléphones ont des écrans plus grands, mais le changement de format réduit également leur surface totale

La taille des téléphones mobiles n’a cessé de fluctuer ces dix dernières années. Les smartphones, arrivés dans le monde pour se présenter comme un outil technologique révolutionnaire, ont été initialement conçus pour être similaires à la taille des « téléphones non intelligents », et ils ont progressivement augmenté de taille jusqu’à nos jours. Cependant, il y a un petit piège dans cette croissance qui fait qu’elle n’a pas été aussi accentuée qu’elle semble l’être, car, en réalité, les téléphones mobiles n’ont pas tant augmenté.

Le changement de format d’écran

Il y a eu une profonde évolution de la taille des téléphones mobiles, oui, mais de même, la relation d’aspect de leurs écrans a également changé. Si aux débuts des smartphones la norme était le format 4:3, il n’a pas fallu longtemps pour que les téléphones mobiles avec un écran au format 16:9 se popularisent, un format plus allongé qui augmente la taille pour faciliter la prise en main. Cependant, les téléphones continuent de s’allonger et aujourd’hui la majorité des téléphones ont, au minimum, un format qui oscille principalement entre 18:9 et 21:9.

Et qu’en est-il de ce changement de format ? Eh bien, pour des raisons mathématiques, la taille d’un écran en pouces n’est pas équivalente à la taille d’un autre écran s’il a un autre rapport d’aspect. C’est pourquoi, par exemple, si vous comparez un Huawei Ascend Mate 7, un phablet populaire entre 2014 et 2015, avec le téléphone le plus recherché de cette année 2023, le Samsung Galaxy S23 Ultra, malgré leur taille physique similaire, la diagonale du Samsung est de 6,8 pouces, tandis que celle du téléphone chinois est de 6 pouces. Par conséquent, l’allongement des téléphones a réduit leur surface proportionnelle à leur taille.

Comme vous pouvez le voir sur l’image, le Samsung Galaxy Note de 2011, avec 5,3 pouces, était un téléphone plus large que le Samsung Galaxy S23 Ultra, avec 6,8 pouces.

Les bordures des téléphones mobiles ont considérablement diminué

Il est difficile de ne pas se souvenir des anciens téléphones mobiles qui avaient des bordures particulièrement larges et même des boutons physiques à l’avant de l’écran, des éléments désormais complètement éteints de tous les téléphones mobiles. En effet, les boutons en bas, les bordures latérales, ainsi que les haut-parleurs et capteurs en haut, réduisaient l’espace final pour l’écran. C’est pourquoi, autrefois, de nombreux téléphones de 5 pouces d’il y a 10 ans occupaient plus d’espace qu’un téléphone mobile de plus de 6 pouces d’aujourd’hui.

Ainsi, avec des marges réduites et des écrans au format plus allongé, les téléphones mobiles n’ont pas beaucoup changé de taille malgré les chiffres de leurs écrans. Cependant, autrefois, les « phablets » étaient un appareil de niche, tandis qu’aujourd’hui la taille standard est très similaire à ce que nous appelions autrefois une phablet. Les habitudes de consommation du contenu multimédia, ainsi que la possibilité d’ajouter des batteries plus durables, ont finalement orienté le marché dans cette direction, où l’utilisateur consomme désormais plus de contenu sur son mobile que sur son ordinateur.

