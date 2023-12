Ceci est le jeu gratuit le plus téléchargé sur le Play Store : il est très bien évalué et totalement addictif.

Nous avons testé le jeu le plus populaire du moment et nous ne pouvons pas le recommander plus, car il nous semble simple et très divertissant.

El juego de la sandía, el más descargado de la semana, en un POCO F4 // Imagen: AndroAall.

Rechercher parmi les titres les plus populaires de Google Play Store est un moyen très utile de trouver de nouveaux jeux auxquels s’accrocher. C’est ce que nous avons fait et, franchement, les résultats ne pourraient pas être meilleurs. Le jeu le plus téléchargé du moment sur le Play Store est « Le jeu de la pastèque », avec plus d’un million de téléchargements et une note moyenne de 4,6 sur 5 étoiles.

Guidés par les bonnes critiques de ce jeu, nous nous sommes lancés dans l’essayer et nous pouvons déjà confirmer que nous sommes complètement accros. Le jeu de la pastèque a une mécanique très simple qui consiste simplement à combiner des fruits du même type pour en créer de plus gros jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de combinaisons possibles. Si vous ne savez pas dans quel jeu investir votre temps libre, nous vous recommandons vivement ce titre que vous pouvez télécharger gratuitement.

Le jeu de la pastèque, le plus téléchargé sur le Play Store

Sur Netcost-security.fr, nous avons voulu donner une chance au jeu le plus téléchargé du moment sur la boutique d’applications de Google. Le choix ne pouvait pas être meilleur, car nous avons découvert un jeu vraiment divertissant malgré une mécanique et une interface très simples. Vous n’avez pas besoin de dépenser un seul euro pour le télécharger, c’est un jeu gratuit que vous pouvez télécharger dès maintenant via le lien suivant vers le Play Store.

Google Play Store | Le jeu de la pastèque

Une fois que vous ouvrirez Le jeu de la pastèque sur votre téléphone portable ou votre tablette, la partie commencera immédiatement. Votre tâche est de placer les fruits qui apparaissent en haut de l’écran pour combiner ceux qui sont du même type. De cette façon, ils formeront des fruits plus gros et votre score augmentera. L’objectif final est de créer une pastèque géante, mais nous vous prévenons que ce ne sera pas facile.

Si les fruits ne se combinent pas entre eux, ils s’accumuleront dans la boîte et rendront difficile la création de nouvelles combinaisons. Lorsque les pièces dépassent la zone supérieure, la partie est terminée. Cependant, vous pouvez compter sur l’aide de l’indice du fruit suivant, qui apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran. De plus, en bas de l’écran, vous pouvez voir l’ordre suivi par les fruits du plus petit au plus grand.

En plus de créer la pastèque géante, votre objectif est également d’améliorer votre score à chaque partie. Si vous cliquez sur le bouton de la couronne en haut à gauche, vous pourrez voir votre historique de scores. Juste à gauche se trouve le bouton des paramètres, où vous pouvez modifier la musique, les effets sonores et la langue, ainsi que recommencer la partie depuis le début.

Le jeu de la pastèque est gratuit, vous n’avez pas besoin de payer pour le télécharger et l’installer sur votre appareil. Cependant, vous avez la possibilité de vous abonner à la version sans publicité pour 2,59 euros. Il peut sembler très basique, mais c’est là que réside le secret de son côté addictif. Commencez à y jouer sous votre propre responsabilité, nous ne sommes pas responsables des heures que vous perdrez en vous passionnant pour la combinaison de fruits.

Si vous souhaitez découvrir plus de jeux intéressants, vous pouvez également consulter notre guide des meilleurs jeux gratuits pour Android. Vous y trouverez de vraies pépites de différentes catégories, peut-être y trouverez-vous votre nouveau jeu préféré.

