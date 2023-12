Ce n’est pas neuf, même pas de cette année, mais le Xiaomi Smart Band 7 est un achat plus qu’intelligent à offrir pour ces fêtes de Noël

No siempre, et surtout de nos jours, acheter le dernier produit à la mode n’est pas forcément le meilleur choix. Nous avons de nombreux exemples de cela, mais peut-être l’un des plus clairs est celui de la fantastique Xiaomi Smart Band 7, un bracelet intelligent qui a beaucoup baissé de prix et qui offre des spécifications que d’autres modèles plus récents n’ont pas.

Pour que vous puissiez vous faire une idée, ce modèle peut déjà être trouvé pour environ 34,99 euros, voire un peu moins à des moments précis, un prix tout simplement incroyable compte tenu de tout ce qu’il peut nous offrir aujourd’hui et qui est sans aucun doute un cadeau à prendre en compte pour Noël.

Xiaomi Mi Smart Band 7 – Bracelet d’activité, résistant à l’eau 5 ATM, suivi de fréquence cardiaque, écran AMOLED, 180mAh, 12 modes d’entraînement

* Le prix peut avoir changé depuis la dernière révision.

Bonne, belle et surtout très bon marché

Nous vous avons déjà parlé à de nombreuses reprises de ce super bracelet, mais il n’est jamais inutile de souligner que nous avons affaire à un produit brillant à bien des égards. En réalité, malgré un design pratiquement identique à ses générations précédentes, il continue d’être un véritable symbole de confort et de légèreté à notre poignet.





Parmi ses principales caractéristiques, on peut mettre en avant un écran AMOLED de 1,62 pouces qui est entièrement compatible avec la technologie Always On Display, une autonomie de 14 jours grâce à sa batterie intégrée de 180 mAh et même plus de 100 modes de sport pour enregistrer notre activité physique quotidienne avec une précision vraiment bonne.

Mais sans aucun doute, ce qui distingue ce modèle, c’est la possibilité de répondre aux notifications sans avoir à regarder le téléphone, une fonctionnalité que même le nouveau Xiaomi Smart Band 8 n’a pas et qui est certainement appréciable lorsqu’on l’utilise au quotidien.

Par ailleurs, il s’agit d’un produit classique spécialement conçu pour nous donner rapidement et simplement des informations sur notre santé physique. Évidemment, vous ne trouverez pas les capteurs les plus avancés ni les caractéristiques des produits plus chers tels que la puce NFC intégrée pour les paiements, mais sinon, il reste aussi bon qu’avant.

Par conséquent, si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël, sachez que la Xiaomi Smart Band 7 reste un produit plus que valable, surtout compte tenu des 34,99 euros qu’elle coûte aujourd’hui. Si vous hésitiez à l’acheter, n’hésitez plus, car elle vous offrira sans aucun doute une utilisation fantastique que de nombreuses autres marques ne peuvent pas vous offrir.

