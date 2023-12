AirPods 4 : tout ce que l’on sait sur les prochains écouteurs d’Apple

Tout ce que nous savons sur les AirPods 4, des écouteurs qu’Apple lancera en 2024.

Les AirPods 4 seront lancés en 2024

Nous allons vous parler de toutes les nouveautés des AirPods 4, les prochains écouteurs qu’Apple lancerait en 2024. Plus de trois ans se seront écoulés depuis leur dernière mise à jour et ils arriveraient dans deux nouveaux modèles, dont l’un sera qualifié de « Pro » pour offrir aux utilisateurs une gamme d’options plus large.

Les AirPods 4 devraient inclure toutes les caractéristiques positives des AirPods de troisième génération ainsi que quelques améliorations, avec l’ANC en vedette dans leur version Pro. Comme nous l’avons dit, les rumeurs suggèrent que les AirPods de quatrième génération sortiront en deux versions. Voyons ce que nous réserve cette nouvelle génération.

Quel sera le design et les nouveautés des AirPods 4 ?

D’après un récent rapport de Mark Gurman, Apple envisagerait une grande mise à jour de tous ses AirPods, en apportant quelques modifications mineures aux écouteurs et à leurs boîtiers, et les premiers à sortir seraient les AirPods 4 en 2024. Comme nous l’avons dit, ils devraient sortir en deux versions, une de base et une version Pro.

Les AirPods de quatrième génération auraient un design hybride entre les AirPods et les AirPods Pro et la version haut de gamme proposerait l’annulation du bruit, une exclusivité des AirPods Pro et des AirPods Max actuellement. Comme nous l’avons mentionné, le design du boîtier changerait également pour ajouter des haut-parleurs pour les sons de l’application « Localiser » et un port USB-C.

Quand les AirPods 4 seront-ils lancés ?

Apple a lancé les AirPods 3 en 2021 et en général, il s’écoule trois ans avant une mise à jour. Ce calendrier correspondrait bien à ce que Mark Gurman a rapporté, en disant que nous pourrions voir les AirPods 4 l’année prochaine.

En tenant compte de cela, il est très probable qu’ils soient lancés à un moment donné l’année prochaine. Nous avons vu les AirPods de troisième génération en mars 2021, bien qu’il ne semble pas qu’ils feront de même. Rappelons-nous que de nouveaux iPad et l’Apple Vision Pro sont attendus en mars 2024.

Quel sera le prix des AirPods 4 ?

En ce qui concerne le prix des AirPods 4, nous ne savons encore rien. Les prix des produits Apple ne sont généralement pas divulgués, mais nous pouvons nous faire une idée en regardant les prix actuels ou ce qu’Apple a fait par le passé. Les prix actuels sont les suivants :

AirPods 2 : 159 euros.

: 159 euros. AirPods 3 : 199 euros, avec une charge Lightning. Vous pouvez également les obtenir pour 209 euros avec une charge MagSafe.

En tenant compte de ces prix, il est probable que les AirPods 4 se situent autour de 209 euros. Il faut également prendre en compte le fait que nous parlons toujours du modèle de base. Si l’autre modèle avec l’annulation du bruit est lancé, il pourrait coûter 250 ou 280 euros. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est attendre pour dissiper tous les doutes.

