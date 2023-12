Londres ne veut pas de sa propre sphère : le maire met un frein au projet pour émuler la sphère de Las Vegas

Londres rejette le projet de création d’une sphère similaire à celle de Las Vegas dans la ville.

Les travaux de cette construction à Las Vegas ont coûté jusqu’à 2,3 milliards de dollars.

La grande sphère de Londres, qui était prévue par MSG comme la version européenne de la Sphere de Las Vegas, a vu son projet bloqué par l’administration publique de Londres. Ce projet, qui devait être réalisé dans le quartier londonien de Stratford, a été bloqué en raison des préjudices potentiels qu’il pourrait entraîner pour les habitants de ce quartier, qui subiraient les conséquences de sa pollution lumineuse élevée, entre autres.

Annulé pour le bien-être des habitants

Vous aviez déjà pu lire précédemment sur Netcost-security.fr les plans de MSG pour créer une nouvelle sphère à Londres, et plusieurs acteurs civils s’y étaient opposés, y compris l’administration publique elle-même. Sadiq Khan, maire de Londres, a choisi de se positionner en faveur de la conciliation, du bien-être et de la qualité de vie des habitants du quartier de Stratford, qui auraient vu leurs conditions de vie dans la zone affectées par les problèmes directement causés par la sphère de MSG.

La construction d’une sphère similaire à celle de Las Vegas ne pourra donc pas être réalisée pour le moment par MSG, ou du moins, elle ne sera pas autorisée dans le quartier résidentiel de Stratford. Par conséquent, si MSG souhaite poursuivre le projet à tout prix, sa seule alternative sera de choisir un quartier où il ne pourra pas nuire à ses résidents, que ce soit dans les quartiers commerciaux, financiers ou en périphérie de la grande ville.

Peut également distraire les conducteurs

En réalité, la pollution lumineuse serait le principal problème pour les personnes résidant à proximité de la sphère (ce qui n’est pas le cas à Las Vegas car c’est une zone commerciale), mais ce ne serait pas le seul inconvénient pour Londres. Il y aurait aussi un autre aspect, qui a effectivement causé des problèmes à Las Vegas : les distractions pour les conducteurs passant à proximité de cette construction.

Il est évident qu’en étant témoins d’une sphère d’une telle ampleur, qui plus est diffusant des images en mouvement et en haute résolution, cela pourrait causer des distractions pour les conducteurs, et beaucoup d’entre eux l’ont fait savoir, même si pour le moment, aucune mesure n’a été prise à ce sujet à Las Vegas. Par conséquent, l’objectif actuel de la sphère nord-américaine est de continuer à générer des revenus afin d’éviter de répéter l’histoire de ses pertes après son lancement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :