Cette série de zombies considérée meilleure que « The Walking Dead » vous transporte directement au Moyen Âge

Amener des zombies au Moyen Âge peut sembler absurde, mais le produit final est profondément intéressant.

Cette série propose d’amener des zombies au Moyen Âge

Les zombies sont présents dans nos vies depuis plus d’un siècle grâce au cinéma. Ils ont commencé comme des personnes soumises au vaudou et ont ensuite évolué en morts-vivants avides de dévorer des cerveaux grâce à George A. Romero. Le genre a connu un véritable revival au début du siècle grâce à 28 jours plus tard et depuis, des séries et des films sur le sujet sont lancés avec un grand succès. Maintenant, l’une des séries coréennes les plus réussies a transporté les zombies au Moyen Âge avec un succès incroyable. C’est pourquoi nous allons vous parler de cette série qui est parfaite pour le week-end.

Une série de zombies différente

Corée, époque Joseon. Le prince héritier du pays enquête sur une étrange épidémie qui ravage une région reculée de son pays. Il découvre là une vérité terrifiante qui pourrait mettre en péril son royaume et le monde entier : les personnes reviennent à la vie et sont extrêmement violentes. Il est donc nécessaire d’agir avant que la question ne prenne des proportions sans précédent.

Nous parlons de Kingdom, une série coréenne dont le principal atout est son ambiance et son esthétique soignée. Ainsi, nous avons affaire à une série assez intéressante qui privilégie un rythme lent avec un développement où les fils se nouent plutôt qu’un développement précipité où le spectacle et les zombies passent avant tout.

La série Kingdom brille en particulier pour un certain nombre de facteurs à prendre en compte :

Avons-nous déjà mentionné qu’elle comporte des zombies au Moyen Âge ?

La période Joseon nous est méconnue, mais cette façon de mélanger le cinéma historique avec celui des zombies transforme la série en un plaisir coupable pour tout le monde.

Elle ne traite pas seulement des zombies, mais aborde également des questions politiques. Les intrigues de cour et les affrontements entre factions sont essentiels tout au long de l’histoire.

Les séries coréennes ont montré leur grand dynamisme et leur bonne santé grâce à des paris aussi amusants et originaux que celui-ci.

Cela dit, certaines personnes regretteront un temps plus long accordé aux zombies à l’écran, mais il semble que la série recherche précisément cela : qu’ils soient une toile de fond et non le plat principal.

C’est pourquoi elle cherche à créer des personnages intéressants et bien développés.

Pour toutes ces raisons, les personnes ont adoré cette série. Elle a obtenu une note de 94 % de critiques positives et 96 % du public. Parvenir à mettre tout le monde d’accord est très difficile et peu de séries y parviennent, c’est donc une série parfaite. De plus, elle n’est pas très longue, elle est donc parfaite pour être appréciée ce week-end.

Pour la regarder, il faudra avoir un abonnement actif au catalogue de Netflix. Une fois cela fait, il suffira de la rechercher sur la plateforme et de profiter d’une bonne et méritée séance de rattrapage.

