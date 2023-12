3 imprimantes portables Bluetooth recommandées pour téléphone portable

Imprimez instantanément les photos de votre téléphone portable ou de votre appareil photo avec la meilleure qualité possible.

Transformez les meilleurs moments de votre vie en quelque chose de tangible et d’inoubliable avec ces imprimantes.

On dit que le cloud est l’avenir, que les téléphones portables ont de plus en plus de mémoire interne, et que les albums photo physiques sont une chose du passé. Cependant, il y a des moments où il vaut mieux les avoir bien protégés dans un endroit tangible qui perdure et que vous pouvez montrer aux générations futures si l’apocalypse technologique se produit.

C’est pourquoi il est très important d’avoir à la maison une imprimante de qualité photographique et portable, prête à l’emploi. C’est pourquoi je veux vous recommander 3 imprimantes portables avec technologie Bluetooth pour que vous puissiez obtenir tous ces souvenirs sous forme de papier instantanément et à moindre coût.

Les 3 imprimantes portables que je recommande habituellement

Récemment, j’ai dû faire une bonne recherche sur Internet pour trouver une bonne imprimante Bluetooth avec laquelle on peut imprimer des photos instantanément pour les remettre aux clients. Des marques comme HP, spécialiste des imprimantes, ou KODAK, historique de la photographie, ont été évoquées. Mais Xiaomi est également apparue comme une nouvelle marque, impliquée dans tout, et qui propose quelques modèles de cette catégorie.

HP Sprocket (2e édition) : c’était la décision finale pour plusieurs raisons. Bien que dans tous les modèles, les recharges (sous forme de papier ou de cartouches) soient obligatoires, j’ai choisi celui-ci qui fonctionne avec la technologie ZINK (Zero Ink, sans encre). Ses papiers spéciaux utilisent la chaleur de l’imprimante pour reproduire toutes les couleurs des photos. Ils peuvent être adhésifs ou non, c’est à vous de choisir. Les paquets de papiers ZINK sont vendus dans plusieurs tailles.

HP Sprocket (2e édition)

KODAK Mini 3 Retro 4PASS : la célèbre marque de développement de photos et d’appareils photo propose un pack comprenant l’imprimante avec 68 feuilles supplémentaires. Elle est disponible en plusieurs couleurs et utilise une cartouche spéciale avec un bac pour les papiers photo. Elle est généralement vendue en pack, mais vous pouvez également acheter des cartouches d’encre avec des feuilles séparées.

KODAK Mini 3 Retro 4PASS

Xiaomi Mi Portable Photo Printer : et voici la nouveauté de ce marché particulier. Xiaomi est impliqué dans tout et propose dans cet esprit une imprimante pas cher mais efficace qui fonctionne comme celle de HP, avec ZINK (sans encre, seulement du papier). Une seule charge vous permet d’imprimer jusqu’à 20 photos. Vous pouvez acheter des paquets de 20 feuilles photo lorsque vous en êtes à court.

Xiaomi Mi Portable Photo Printer

Il est vrai que la qualité des photos imprimées sur papier photo comme celles de KODAK est légèrement supérieure, mais la technologie révolutionnaire ZINK est quelque chose de spécial. J’ai pu essayer une HP et une KODAK et cette dernière met beaucoup plus de temps à imprimer une photo. De plus, les papiers ZINK sont en grande majorité vendus avec une surface adhésive, ce qui facilite leur placement dans un album fait maison.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :