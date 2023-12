Le ventilateur avec IA de Xiaomi pour que ton smartphone ne surchauffe pas cet été et que nous avons besoin en urgence

Nous entrons dans le 1er décembre, ce qui signifie que dans un peu plus de 20 jours, l’hiver arrivera officiellement. Mais derrière lui vient le printemps, et déjà dans des pays comme la France, comme nous l’avons constaté cette année et l’année dernière, les températures élevées et la chaleur commencent.

En réalité, cette semaine, nous avons des températures exceptionnellement élevées pour cette période de l’année. L’idée de rétablir les records de température que nous avons atteints cette année l’été prochain nous semble être un cauchemar. Et un élément qui en souffre beaucoup est un élément que nous utilisons chaque heure : le téléphone portable.

Ice Cooling Back Clip, le ventilateur pour que votre Xiaomi ne transpire pas en été

Lors de l’événement de cette semaine, celui où nous avons vu l’ordinateur portable Redmi Book 16 2024, les écouteurs Redmi Buds 5 Pro et la spectaculaire montre Redmi Watch 4, Xiaomi a présenté une surprise qu’il gardait : l’Ice Cooling Back Clip, un ventilateur externe qui se fixe à l’arrière du téléphone portable et le maintient mieux refroidi. En réalité, ce type d’accessoires est très populaire parmi les utilisateurs de smartphones gaming, et Xiaomi nous a présenté sa propre version. Et avec IA.





L’Ice Cooling Back Clip de Xiaomi est un ventilateur avec intelligence artificielle. Facile à mettre et à enlever, cet appareil s’attache à l’arrière du téléphone, offrant une solution efficace aux problèmes de surchauffe. Sa caractéristique distinctive réside dans sa ventilation à sept pales, combinée à des dissipateurs de chaleur en aluminium, garantissant une baisse rapide de la température en seulement 30 secondes, idéal pour les smartphones avec une TDP allant jusqu’à 30 W.

Un accessoire ventilateur pour téléphone portable qui fonctionne avec l’IA

Ce qui distingue l’Ice Cooling Back Clip, c’est l’utilisation d’algorithmes d’IA pour réguler la rotation des pales, augmentant ou diminuant la vitesse – et donc la température – en fonction de la chaleur perçue. L’intelligence artificielle permet non seulement un refroidissement efficace, mais aussi silencieux, en respectant la durée de vie de la batterie du téléphone portable.





Et comme tout produit gaming de son époque, le ventilateur est doté d’un éclairage RGB, ajoutant une touche de style et de modernité. L’Ice Cooling Back Clip sera disponible en Chine à partir du 8 décembre pour un prix de 129 yuans, soit environ 17 euros, un investissement abordable pour améliorer considérablement l’expérience du jeu mobile.

Et un prix toujours excellent. S’il vous plaît, Xiaomi France, apportez-le ici pour l’été prochain. Sans aucun doute, nos téléphones portables, tablettes et même la Switch ou la Steam Deck vous en seront reconnaissants.





Source | Xiaomi Today / Hi Tec

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :