Taika Waititi a fait Thor parce qu’il avait besoin d’argent, ni plus ni moins

Je ne connaissais presque rien du personnage.

Taika Waititi en mode hawaïen

Après plusieurs rumeurs sur le fait que Taika Waititi réaliserait ou non un éventuel nouveau film Thor, étant donné que les deux derniers films de l’asgardien, Thor: Ragnarok (2017) et Thor: Love and Thunder (2022), étaient un succès au box-office mais moins appréciés par la critique, surtout le dernier opus, où même Chris Hemsworth lui-même, que l’on pourra voir dans Furiosa: de la saga Mad Max, pense que « c’était devenu trop idiot », le réalisateur lui-même a confirmé qu’il n’était pas intéressé, et en réalité il ne l’était pas non plus pour les précédents, même si un travail est un travail.

Lors d’une interview pour le podcast SmartLess, une émission animée par le trio d’acteurs (entre autres choses) Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett, Taika Waititi a longuement parlé de son passé, de son présent et de son avenir dans l’industrie du divertissement, et il nous a laissé quelques perles comme « Je n’avais pas d’intérêt pour ce genre de films », en réponse à la question de savoir comment il en était venu à réaliser pour Marvel. « Ce n’était pas prévu dans ma carrière d’auteur », continue le Néo-Zélandais, « mais j’étais pauvre et je venais d’avoir un deuxième enfant et je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? Ce serait une grande opportunité pour nourrir ces enfants' ».

Il n’aimait pas le personnage et n’avait jamais lu une seule bande dessinée

Mais ce n’est pas la seule confidence surprenante du réalisateur de Jojo Rabbit ou de Vampire en toute intimité, car il avoue lui-même « je n’ai jamais lu de bandes dessinées de Thor quand j’étais enfant. C’était la bande dessinée que je prenais et je me disais ‘Berk’. Puis j’ai enquêté à ce sujet, j’ai lu une bande dessinée complète, les 18 pages, ou peu importe la durée. Ce personnage me déconcertait encore ». Et il considérait Thor comme « la franchise la moins populaire« .

Et en réalité, il n’avait pas vraiment d’idée de ce qu’il allait faire avec le personnage, donc après ses apparitions héroïques dans ses propres films et aux côtés des Avengers originaux, Waititi a opté pour une approche plus comique, car comme il le dit, « Je pense qu’il n’y avait nulle part ailleurs où aller avec l’histoire ».

Mais le producteur et scénariste, qui avait déjà déclaré qu’il travaillerait de nouveau avec Marvel avec plaisir, n’a que de bonnes paroles pour la compagnie. « Ils sont bons pour maintenir tout le monde sur la bonne voie et s’assurer qu’ils ne s’écartent pas vers quelque chose qui ne correspond pas à l’univers Marvel », a-t-il déclaré. « Ils font donc appel à des personnes qui sont douées pour raconter des histoires et créer de grands personnages et apporter quelque chose de unique, puis ils maintiennent cela dans le style Marvel ».

Que fait Taika Waititi maintenant ?

Taika Waititi est actuellement concentré sur plusieurs projets, notamment une adaptation de L’Incal d’Alejandro Jodorowsky et son très attendu film Star Wars, qu’il est en train d’écrire et qui avance pour l’instant sans précipitation. Avant de se lancer dans ces projets, il prévoit de réaliser Klara et le Soleil, basé sur le roman éponyme de Kazuo Ishiguro, et a déjà indiqué que ces projets pourraient prendre au moins « six, sept ans ».

