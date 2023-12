Découvrez les meilleures fonctions cachées de votre iPhone

Contrôlez votre iPhone plus rapidement avec ces gestes cachés d’iOS.

Les meilleurs gestes pour utiliser l’iPhone plus rapidement

Nous allons vous expliquer les meilleurs gestes cachés de votre iPhone, afin que vous puissiez l’utiliser plus rapidement et avoir une expérience beaucoup plus fluide avec votre téléphone. Des gestes dont certains sont plus connus que d’autres et que vous pourrez utiliser pour effectuer des actions avec beaucoup plus de fluidité et ainsi gagner du temps lorsque vous l’utilisez.

Tout au long de cet article, nous allons vous énumérer les meilleurs gestes cachés pour iPhone, dans le but d’économiser du temps lors de l’utilisation de l’appareil, ainsi que d’avoir une expérience plus fluide avec le terminal. Cela étant dit, passons à tous ces gestes cachés ci-dessous.

Envoyez des photos plus rapidement via iMessage

iOS 17 est venu avec de grandes nouveautés pour l’application Messages. Une de ces nouveautés est un petit changement dans certaines conceptions, comme par exemple, celle du menu d’options. Dans les versions précédentes, les applications se trouvaient au-dessus du clavier, mais maintenant, elles sont sous la forme d’un menu à gauche de l’écran lorsque vous appuyez sur le bouton « + ».

Un menu d’éléments que vous pouvez personnaliser en faisant glisser leurs icônes, qui ressemblent beaucoup au menu de visionOS, le système d’exploitation que nous verrons sur le Apple Vision Pro. L’un de ces éléments est l’application Photos, mais il existe un geste caché pour y accéder et les envoyer plus rapidement : maintenez le bouton « + » enfoncé.

Vous pouvez faire défiler beaucoup plus rapidement avec la barre latérale

Savez-vous que l’iPhone a une façon de faire défiler beaucoup plus rapidement ? Il vous suffit de commencer à faire glisser votre doigt sur l’écran et c’est alors que la barre latérale apparaîtra à droite de l’écran. Une fois qu’elle apparaît, il suffit de la maintenir enfoncée et de faire défiler vers le haut ou vers le bas à la vitesse souhaitée.

Revenez en haut ou en bas en un clin d’œil

C’est peut-être l’un des gestes les plus connus des utilisateurs d’iPhone. Et c’est que si vous avez fait défiler beaucoup vers le haut ou vers le bas et que vous voulez revenir rapidement en haut ou en bas, il vous suffit de cliquer sur la barre d’état (l’heure) ou sur la partie inférieure pour que l’iPhone revienne automatiquement en haut ou en bas.

Utilisez l’iPhone à une main plus facilement

Si vous avez un iPhone Pro Max et que vous avez du mal à l’utiliser d’une seule main, iOS a un petit geste pour vous. La première chose à faire est d’activer une fonction appelée Facilité d’accès dans les paramètres, puis une fois que vous l’avez fait, il vous suffit de faire un geste de glissement sur la partie inférieure de l’écran. L’écran descendra pour que vous puissiez atteindre les éléments de la partie supérieure.

La facilité d’accès me semble une fonctionnalité très utile pour utiliser l’iPhone à une main. pic.twitter.com/Qe26nCzw6G — Fran Besora  (@ifrnb) 24 novembre 2023

De plus, le clavier a deux vues pour que vous puissiez utiliser l’iPhone à une main plus facilement. Vous devez simplement ouvrir le clavier, maintenir le bouton des émoticônes enfoncé, puis choisir si vous le souhaitez à gauche ou à droite.

Clavier en mode trackpad

Le clavier natif d’iOS est beaucoup plus polyvalent qu’il n’y paraît. Si nous voulons déplacer le curseur plus rapidement avec lui, il suffit de maintenir enfoncé n’importe où sur le clavier pour pouvoir déplacer le curseur où nous le souhaitons. Une manière de corriger les fautes d’orthographe plus rapidement.

Nous devons remercier la personne qui a eu l’idée du clavier en mode trackpad pour l’iPhone. pic.twitter.com/Gt71QRxOsU — Fran Besora  (@ifrnb) 27 novembre 2023

Comme vous pouvez le constater, l’iPhone d’Apple regorge de gestes cachés et moins cachés pour pouvoir l’utiliser beaucoup plus rapidement et rendre l’expérience beaucoup plus fluide. Des gestes qu’il est important de connaître car une fois intégrés à votre quotidien, vous ne pouvez plus vous en passer.



