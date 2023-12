Économisez 130 euros avec cette cafetière superautomatique dotée de 5 niveaux de mouture et d’autonettoyage

Cecotec pénètre sur le marché des machines à café dominé par De’Longhi, Philips et Krups.

Si vous aimez le café, vous devez avoir chez vous une machine à café super automatique, et celle-ci ne nécessite pas beaucoup d’entretien grâce à la fonction d’autonettoyage.

Vous ne pouvez pas vous passer de votre tasse de café le matin ? Eh bien, le café est bien meilleur avec une machine à café super automatique, et je vous le dis parce que j’en ai une depuis deux ans et je suis ravi. Il y a deux raisons pour lesquelles on achète une de ces machines à café : le coût à moyen terme du café/capsules est réduit, et les cafés sont bien meilleurs et comme vous le souhaitez. Oubliez une fois pour toutes les machines à café à capsules.

Aujourd’hui, nous avons trouvé la machine à café Cumbia Cremmaet Compact Steam de Cecotec avec une énorme réduction sur Amazon et chez MediaMarkt, faisant chuter son prix final à seulement 359,90 229 euros. Économisez beaucoup d’argent sur le café avec cet achat et essayez différents types de cafés, tels que les paquets de café Eguia, des colombiens aux éthiopiens, et trouvez le plus délicieux pour votre palais.

Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam

Pourquoi vous devriez acheter une machine à café super automatique comme celle-ci

Cette machine à café de Cecotec est un excellent achat, non seulement parce qu’elle ne coûte que 229 euros, mais aussi pour de nombreuses autres caractéristiques qui la rendent désirable. Elle dispose d’un réservoir d’eau de 1,1 litre, ce qui vous garantit facilement une distribution d’environ 6 à 8 cafés longs par charge.

Sur le dessus, elle intègre un réservoir avec un moulin où vous pouvez placer le café en grains et choisir parmi 5 niveaux de mouture manuellement. Vous pouvez mettre dans ce réservoir les grains de chaque café que vous faites ou bien le remplir de grains pour des cafés futurs. Ce réservoir est hermétique pour conserver l’arôme des grains intact.

La pompe à pression intégrée dans cette machine est de 19 bars, ce qui signifie que vos cafés seront toujours mousseux et prêts à déguster comme un véritable amateur de café que vous êtes. Cette pression élevée permet également de libérer toute l’arôme de chaque grain de café.

Le système d’autonettoyage de cette machine fait passer de l’eau bouillante dans les conduites à chaque allumage et extinction, afin qu’il ne reste aucun résidu des utilisations précédentes. Elle comprend également une buse à vapeur qui nous aide à faire mousser le lait pour obtenir un résultat aussi proche (et parfois supérieur) que celui des cafés les plus spécialisés.

Cecotec Cumbia Cremmaet Compact Steam

Cette machine à café est très compacte, elle pèse 8,6 kg et ne mesure que 27 cm de largeur et 47 cm de hauteur. Elle est principalement en acier inoxydable et recouverte de plastique. La puissance totale de cette machine est de 1350 W, donc prenez-le en compte lorsque vous l’utiliserez, ne mettez pas la climatisation, le four et la plaque de cuisson en même temps.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques de cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :