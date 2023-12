Le dernier vidéoclip viral de Bill Gates le montre en train de se faufiler dans les égouts (pour une bonne raison)

Il l’a fait pour célébrer la Journée mondiale des toilettes, cherchant à sensibiliser sur la façon dont nous traitons nos déchets pour accélérer le passage à une gestion plus durable.

Le bon Bill Gates, joyeusement en train de se faufiler dans le réseau d’assainissement de la ville de Bruxelles.

Chaque fois que Bill Gates parle, le monde l’écoute, et pour cause, ce magnat, ancien dirigeant de Microsoft, s’est transformé en un philosophe et philanthrope réputé dont les prédictions sont assez curieuses, surtout celles liées à l’intelligence artificielle et à l’avenir du travail, défendant même une journée de travail de 3 jours qui, à ce stade, semble presque aussi utopique que sa « ville du futur » en Arizona.

La dernière intervention du cofondateur de Microsoft, né à Seattle, Washington, il y a 68 ans, a consisté à entrer dans le système d’égouts de Bruxelles pour célébrer la Journée mondiale des toilettes, un invento qui semble beaucoup plaire à Bill Gates, car nous avons appris il y a quelque temps qu’il concevait les toilettes de demain en collaboration avec Samsung, en recherchant un monde meilleur grâce à une fonctionnalité durable et plus respectueuse de l’environnement.

C’est Bill lui-même qui l’a publié sur son compte Instagram, avec une petite vidéo dans laquelle il partageait son intérêt pour l’histoire cachée du système d’égouts de Bruxelles, un réseau de plus de 300 kilomètres de tunnels et de stations de traitement qui traitent les eaux usées et tous les déchets d’une ville moderne comme la capitale européenne.

Pendant sa visite, le milliardaire s’est également entretenu avec des experts et des scientifiques pour comprendre le fonctionnement d’un système d’assainissement en profondeur, le tout dans le but de sensibiliser à la nécessité de rechercher un mode plus durable pour traiter nos eaux usées et même les récupérer pour la consommation et l’utilisation humaine.

J’ai exploré l’histoire cachée du système d’égouts de Bruxelles et le rôle des eaux usées dans la santé mondiale, pour le #WorldToiletDay de cette année. […] Au XIXe siècle, les eaux usées étaient déversées dans la rivière Senne. Cela a conduit à d’horribles épidémies de choléra. Aujourd’hui, un réseau de 200 miles d’égouts et de stations d’épuration traite tous les déchets de la ville.

Comme nous l’avons dit, ce n’est pas la première fois que nous voyons Bill Gates aussi actif en ce qui concerne la nécessité de créer un mode plus durable pour gérer nos déchets fécaux, et pour cause, le magnat est depuis longtemps très sensibilisé à la question de la disponibilité d’eau non contaminée pour la consommation humaine et l’hygiène, des problèmes qui, selon l’OMS, causent plus de 8 millions de passage chaque année dans les pays en développement.

Nous supposons que ce n’est qu’une action de marketing de sa fondation « Bill et Melinda Gates », bien que le fait est que la Journée mondiale des toilettes a lieu chaque année le 19 novembre depuis 2001, toujours avec l’espoir « d’accélérer le changement » vers une gestion plus écologique de nos déchets et déchets afin d’éviter la pollution massive de nos nappes phréatiques.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :