Bon, beau et pas cher : ce téléphone mobile Xiaomi vous garantit une grande expérience pour seulement 200 euros

Écran AMOLED, processeur Snapdragon, connectivité 5G et autonomie prolongée dans ce smartphone avec une remise de 100 euros.

Économisez 100 euros sur l’achat de ce smartphone Xiaomi de milieu de gamme à bas prix // Image : Urban Techno.

Si vous utilisez généralement votre téléphone uniquement pour parler sur WhatsApp, consulter les réseaux sociaux ou vous guider avec Google Maps, vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour l’acheter. Le POCO X5 5G est un très bon achat à cet égard, car il offre une bonne expérience pour la plupart des utilisateurs et peut être à vous pour seulement 201 euros sur AliExpress Store. Son prix de vente recommandé est de 299,99 euros, mais vous économisez 100 euros si vous l’achetez maintenant dans cette boutique.

Cette offre vous permet d’obtenir un smartphone très complet pour moins de 200 euros. Le POCO X5 5G est équipé d’un grand écran AMOLED, d’un processeur Snapdragon avec connectivité 5G et d’une batterie de grande capacité avec charge rapide de 33W. Il dispose de la technologie NFC, vous pouvez donc également l’utiliser pour payer dans les stores, vous n’avez donc pas besoin de sortir votre portefeuille.

Nous avons enquêté sur le prix du POCO X5 5G dans d’autres stores pour confirmer qu’il n’est nulle part aussi pas cher qu’AliExpress. De plus, étant donné qu’il s’agit de la version Plaza, l’expédition est effectuée en France et vous aurez le téléphone entre vos mains en quelques jours. Ce même POCO X5 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 219 euros sur PcComponentes et 221 euros sur Amazon, tandis que dans le store officiel de Xiaomi, il reste au prix de départ de 299,99 euros.

POCO X5 5G

Achetez le POCO X5 5G avec une remise de 100 euros

Le premier point en faveur de ce POCO X5 5G est un terminal mince et léger qui est très agréable à tenir. De plus, les bords courbés rendent la prise encore plus sûre et confortable. Gardez à l’esprit que vous pouvez choisir votre modèle préféré parmi le noir, le vert et le bleu, ils sont tous disponibles sur AliExpress. D’autre part, vous n’avez pas à vous soucier de la coque de protection, car elle est fournie avec une coque en silicone.

Malgré son prix de seulement 200 euros, le POCO X5 5G vous assure une bonne expérience audiovisuelle. Tout d’abord, grâce à son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale allant jusqu’à 1 200 nits. C’est un écran qui affiche très bien pour son prix, les images sont satisfaisantes à tous égards. D’autre part, il est équipé d’un haut-parleur haute résolution et vous pourrez connecter vos écouteurs grâce à son port de 3,5 mm.

Le cerveau du POCO X5 5G est le Qualcomm Snapdragon 695 5G, qui est également performant selon les attentes de ce prix. Vous pourrez utiliser des applications telles que WhatsApp, X, TikTok, Chrome, Netflix ou YouTube sans problème, et même jouer à des jeux qui ne sont pas particulièrement exigeants. Si les 128 Go de stockage ne vous suffisent pas, vous pouvez les étendre avec une carte microSD. Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous obtiendrez également un smartphone avec la 5G.

La batterie de 5 000 mAh équipant le POCO X5 5G fait que l’autonomie ne pose pas non plus de problème pour vous. En réalité, si vous n’utilisez pas énormément votre téléphone tout au long de la journée, vous pourrez l’utiliser pendant deux jours avec une seule charge. Un autre aspect positif est que la batterie se charge à 100% en un peu plus d’une heure, grâce à la charge rapide de 33W. Il convient également de noter que le chargeur et le câble sont inclus dans la boîte, ce qui devient de moins en moins courant.

POCO X5 5G

Bien sûr, vous pouvez également utiliser le POCO X5 5G pour immortaliser vos meilleurs moments. À l’arrière, il dispose d’un triple appareil photo, avec une mise en avant de la lentille principale de 48 mégapixels. À l’avant, il y a une caméra de 13 mégapixels pour les selfies et la reconnaissance faciale. Si vous préférez le lecteur d’empreintes digitales, il se trouve sur le côté droit.

N’oubliez pas que vous avez seulement besoin de 201 euros pour acheter ce POCO X5 5G sur AliExpress Store, avec une expédition rapide et gratuite. Sans aucun doute, vous obtenez l’un des meilleurs smartphones pas cher avec la 5G.

