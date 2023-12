Ce nouveau jeu d’action ressemble à Sifu mais avec des pistolets, et il est spectaculaire.

Nekki a publié une nouvelle bande-annonce de SPINE, et si nous avions déjà envie, maintenant encore plus.

Imaginez que vous prenez un shaker, et vous ajoutez : une petite touche de Sifu, des pistolets, des acrobaties et une esthétique cyberpunk. Si vous secouez tout cela avec force, vous obtenez SPINE, le nouveau jeu de Nekki qui est un véritable hommage au genre de l’action.

Tout comme Sifu était une déclaration d’amour aux films d’arts martiaux, SPINE recycle une philosophie similaire mais au lieu de nunchakus, nous avons des armes à feu pour éliminer nos ennemis. Dans la nouvelle bande-annonce, nous voyons la protagoniste féminine (qui ressemble à Triss Merigold transportée dans un monde cyberpunk) distribuer des coups dans des décors urbains remplis d’ennemis.

Il semble que nous pourrons utiliser , et que comme dans Sifu, nous aurons la possibilité de les voler à nos ennemis et de les utiliser contre eux. Il y aura également une interaction avec le décor et selon la position de l’ennemi et l’arme que nous avons équipée à ce moment-là. Les animations que nous voyons dans la bande-annonce sont spectaculaires, et . Croisons les doigts.

La Triss Merigold cyberpunk sait tirer, c’est sûr

Sifu utilise la mécanique du vieillissement pour nous plonger dans , mais il semble que SPINE sera une expérience classique plus linéaire. Il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur le jeu en dehors , donc il faut attendre. Ce que vous pouvez faire, cependant, c’est d’ajouter le jeu à votre liste de souhaits, ce que beaucoup ont déjà dû faire après avoir vu la nouvelle bande-annonce.

Le combat de SPINE promet de nous offrir , qui plairont sûrement aux fans du cinéma « Gun Fu ». Si cela se ressent aussi bien entre nos mains que ce que nous voyons, nous pourrions être devant l’une des grandes sorties du genre. , mais tout indique 2024. Pour le moment, il est confirmé qu’il

