Sandman saison 2 reprend sa production et Neil Gaiman nous adresse cette lettre émouvante.

Sandman, la série Netflix diffusée en août 2022 et basée sur le roman graphique de Neil Gaiman du même nom, aura une deuxième saison prochainement, bien que nous ne sachions pas encore quand elle sera diffusée. Cependant, son créateur nous a montré que la production avance grâce à un instantané du tournage, qu’il a accompagné d’une lettre émouvante dédiée aux fans et spécialement à toute son équipe. Un projet qui accompagne également le spin-off Les Détectives Morts, également pour la populaire plateforme de vidéo à la demande.

Le compte officiel sur les réseaux sociaux indique ce qui suit : « Il y a 35 ans, le premier numéro de la bande dessinée Sandman a été publié. Cette semaine, Sandman [la série] reprend officiellement sa production. Selon les propres mots de Gaiman : ‘De bonnes choses arrivent‘ ».

La réflexion de Neil Gaiman

« Nous ne savons jamais où nos rêves nous mèneront. Il y a trente-cinq ans aujourd’hui, le premier numéro de Sandman a été publié, et il a mis de nombreuses personnes et personnages sur des chemins qui semblaient, même à l’époque, si improbables qu’ils en semblaient impossibles. À cette époque, la plupart des bandes dessinées mettaient en scène des super-héros. Sandman n’était pas de ce genre. Il n’était comme rien d’autre, mais grâce à une sorte de magie (la magie consistait en beaucoup de travail acharné, d’excès de confiance juvénile et de personnes clés qui croyaient en la vision), nous avons eu l’opportunité de raconter l’histoire que j’avais dans la tête et de donner vie à Morpheus et aux autres Éternels.

Il y a un peu plus de 36 ans, en octobre 1987, la pire tempête depuis au moins 500 ans a privé ma maison d’électricité et ma famille était piégée dans notre petit village à cause des arbres tombés. J’ai passé mon temps à écrire une esquisse pour les huit premiers numéros de Sandman.

Treize mois plus tard, en novembre 1988, le premier numéro de Sandman est arrivé dans les stores de bandes dessinées.

Comme ceux qui se promènent dans le jardin du Destin, je regarde en arrière et je vois un chemin clair qui s’étend derrière moi. Parfois, lors de ce voyage, le chemin devant moi semblait impossible, et je ne pense pas que j’aurais pu concevoir l’impact que ces personnages auraient sur les individus et sur le monde. Cependant, lorsque je regarde vers l’avenir, je ne vois pas l’obscurité. Je vois comment le monde de Sandman continue de grandir et d’évoluer, prenant de nouvelles formes.

Cette semaine, nous recommençons officiellement la production de la prochaine série d’histoires de Sandman pour Netflix. Le génial showrunner Allan Heinberg et le nombre incalculable de personnes devant et derrière les caméras construisent quelque chose d’infiniment spécial et donnent vie à ces histoires d’une manière qui était autrefois inimaginable.

C’est le début d’un voyage qui nous mènera du jardin du Destin jusqu’en Enfer, du Coeur du Rêve à la Grèce antique et à la France révolutionnaire, et de là à des endroits que je ne peux même pas imaginer. Je serai patient. De bonnes choses sont à venir ».

De quoi parle Sandman ?

Sandman est une série télévisée basée sur le roman graphique emblématique créé par Neil Gaiman. L’histoire se déroule dans un endroit appelé le realme du Rêve, où le Roi du Rêve, également connu sous le nom de Dream (interprété par Tom Sturridge), entreprend un voyage à travers différents mondes pour retrouver ce qui lui a été volé et récupérer son pouvoir. La série, produite par DC Entertainment et Warner Bros, comprend dans son casting des acteurs talentueux tels que Gwendoline Christie, Patton Oswalt, Mark Hamill, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook et bien d’autres.

