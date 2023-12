Les Galaxy S24 de Samsung sont certifiés aux États-Unis : confirmation des trois modèles

L’organisme américain FCC a certifié les Galaxy S24, confirmant au passage qu’il y aura au moins 6 versions différentes avec les 3 saveurs habituelles.

La série Samsung Galaxy S24 confirme qu’elle maintiendra la stratégie des trois saveurs : S24, S24+ et S24 Ultra.

En avance de plusieurs semaines par rapport à la génération précédente, ils seront présentés le 17 janvier prochain, mais il est vrai que les Galaxy S24 de Samsung poursuivent leur chemin vers les stores à bon pas, d’abord certifiés en Thaïlande pour nous faire connaître tous les détails du modèle Ultra en attendant plus de documentation, comme celle publiée par la FCC des États-Unis après avoir vérifié les trois modèles du nouveau fleuron coréen.

Comme cela se produit habituellement, Samsung arrivera sans secrets à l’Unpacked 2024 où nous devrions seulement connaître les prix et la disponibilité de ces meilleures ventes, qui l’année prochaine maintiendront inchangée leur stratégie, et la certification nord-américaine confirme précisément cela : il y aura 3 modèles, comme toujours, qui auront au moins 2 versions chacun.

Depuis Samsung, les lancements de la série Galaxy S24 sont donc fixés sur tous les principaux marchés, car le géant de Séoul a déjà reçu l’autorisation nécessaire pour tous ces modèles :

Samsung SM-S921B – Galaxy S24 (Global)

Samsung SM-S926B – Galaxy S24+ (Global)

Samsung SM-S928B – Galaxy S24 Ultra (Global)

Samsung SM-S921U – Galaxy S24 (USA)

Samsung SM-S926U – Galaxy S24+ (USA)

Samsung SM-S928U – Galaxy S24 Ultra (USA)

C’était quelque chose que nous suggérions déjà, mais qui est maintenant confirmé : les trois modèles S24, S24+ et S24 Ultra sont maintenus en conservant les caractéristiques et les lignes emblématiques que Samsung a réussi à créer, bien que dans cet exercice, nous tendions de nouveau à aplatir l’écran d’au moins un modèle Ultra qui avait besoin de ce rafraîchissement pour plus de confort d’utilisation avec le S-Pen.

Ainsi, les modèles se terminant par « U » seront exclusivement vendus chez les opérateurs aux États-Unis avec une connectivité verrouillée, tandis que, comme toujours, les unités se terminant par « B » arriveront sur les marchés d’Afrique, d’Australie, d’Europe et d’Amérique latine, espérons qu’une fois de plus, sans différenciation de plates-formes et tous avec le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Un prototype du Samsung Galaxy S24 Ultra, en main

Si tout se passe bien, son lancement sera avancé d’environ un mois par rapport à celui des Galaxy S23, car selon les informateurs en Asie après l’Unpacked qui se déroulera en Californie le 17 janvier, Samsung prévoit de commencer les expéditions à partir du 30 de ce même premier mois de 2024.

Nous resterons attentifs, mais pour ceux qui souhaitent obtenir plus de détails, vous trouverez toutes les informations sur les Galaxy S24 dans cet article que nous venons de vous lier… Êtes-vous aussi impatients que nous ?

