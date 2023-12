Capcom confirme qu’il y aura plus de remakes de Resident Evil

Yoshiaki Hirabayashi et Yasuhiro Anpo parlent ouvertement de l’avenir de la saga.

Après le succès des remakes de Resident Evil 2, 3 et 4, Capcom a confirmé ses plans pour continuer la tendance, bien qu’il n’ait pas annoncé quel jeu de Resident Evil sera le prochain à recevoir le traitement de remake.

Lors d’un événement organisé au Japon à l’occasion des prix PlayStation Partner, auquel IGN Japan a assisté et traduit, le réalisateur du remake de Resident Evil 4, Yasuhiro Anpo, a déclaré que la société « annoncera son prochain remake de Resident Evil en temps voulu ».

« Oui », a répondu Anpo lorsque l’on lui a demandé si Capcom souhaite continuer à faire des remakes de Resident Evil. « Nous avons déjà sorti trois remakes, et ils ont tous été très bien accueillis. Étant donné que cela permet à un public moderne de jouer à ces jeux, c’est quelque chose qui me rend heureux en tant qu’amateur de ces anciens jeux, et nous voulons continuer à en faire plus.

« Quel jeu nous allons refaire est quelque chose que nous aimerions annoncer à l’avenir, alors attendez-le avec impatience. »

Avec les remakes de Resident Evil 2, 3 et 4 déjà sur le marché, l’attention se porte sur le prochain jeu que Capcom abordera. Les fans demandent depuis longtemps un remake du classique de la Sega Dreamcast Resident Evil Code: Veronica, sorti pour la première fois en 2000. Bien que le jeu ait été remasterisé pour Xbox 360 et PlayStation 3, et qu’il soit disponible via la rétrocompatibilité, un remake de la génération actuelle amènerait une nouvelle vague de joueurs sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, et PC.

Allons-nous vers le cinquième épisode ou les spin-offs?

Les options alternatives incluent le Resident Evil original et Resident Evil 0, ou passer au Resident Evil 5, plus axé sur l’action.

« Lorsqu’on développe un nouveau jeu, il est impossible de savoir comment les joueurs le recevront, ce qui rend les choses difficiles », poursuit Anpo. « Dans le cas d’un remake, il y a déjà des joueurs qui ont joué à l’original, ce qui, je pense, peut être considéré comme un avantage. Nous sommes très reconnaissants aux utilisateurs qui donnent leur avis. Cela nous permet de développer en tenant compte de l’opinion des fans. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles nos remakes sont si bien accueillis.

Lors de la même session de questions-réponses, Yoshiaki Hirabayashi, producteur du remake de Resident Evil 4, a déclaré que refaire les jeux de Resident Evil avec le moteur RE Engine de Capcom présente ses avantages, ce qui indique que Capcom prévoit de continuer à utiliser ce moteur pour les futurs projets.

« Nous utilisons le moteur RE Engine pour de nombreux de nos titres », affirme Hirabayashi. « Il est vrai que le partage d’informations (entre équipes) a grandement bénéficié à la vitesse de développement. ».

