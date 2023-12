L’Apple Watch se vend mieux que jamais… mais HUAWEI est la marque qui connaît la plus forte croissance parmi les montres connectées

Apple domine, mais HUAWEI s’est imposé comme une marque à prendre en compte.

Les montres Apple restent les rois incontestés du marché des wearables

Le marché des wearables ne serait pas le même sans l’existence des Apple Watch. Preuve en est la grande domination d’Apple dans ce secteur, où elle accapare jusqu’à 45% de la part de marché au troisième trimestre financier de 2023. Samsung, quant à lui, perd du terrain pour tomber à 18%, malgré le récent lancement de ses nouvelles montres, tandis que HUAWEI affiche une forte croissance pour atteindre jusqu’à 14% de la part de marché actuelle.

HUAWEI s’impose comme une puissance des smartwatches

Comme le rapportent les rapports trimestriels de Counterpoint, HUAWEI est l’une des grandes marques phares du troisième trimestre de l’année. La marque chinoise est parvenue à se hisser comme la troisième marque la plus importante dans le domaine des montres intelligentes haut de gamme, se situant ainsi juste derrière Samsung et Apple, les deux géants de l’industrie mobile.

Les données montrent que, de 2022 à 2023, HUAWEI a connu une impressionnante augmentation de 56% de ses ventes de wearables, ce qui en réalité la marque qui enregistre la plus forte croissance actuellement dans le monde des smartwatches. Ainsi, au troisième trimestre de 2023, la société chinoise, qui a créé le système d’exploitation HarmonyOS en tant qu’alternative à Android et iOS, se présente déjà comme un acteur important pour l’avenir des smartwatches.

Apple domine et Samsung perd du terrain

Apple, en tant que l’une des marques qui a commencé à construire le terrain des smartwatches, a bénéficié de cet avantage initial pour être plus populaire que la concurrence : elle détient 45% de la part de marché, mais a également augmenté ses ventes de 7%. De plus, les bonnes performances de ses appareils ont toujours été gage de qualité et de prestige. Il est prévu que les Apple Watch conservent leur position de leader à court terme, ayant remporté en 2023 le prix Netcost-security.fr de la meilleure montre connectée de l’année pour leur série 9 actuelle.

En revanche, Samsung enregistre un résultat mitigé, car sa Samsung Galaxy Watch 6 et sa variante Classic ont enregistré de très bonnes ventes, mais l’effondrement de ses modèles précédents a fait chuter sa part dans « le gâteau » des ventes de montres intelligentes haut de gamme. Sa montre actuelle enregistre une augmentation des ventes de 5% par rapport à son modèle précédent lors du même trimestre de 2022, mais la baisse des ventes des autres montres a fait chuter les chiffres annuels totaux de Samsung de 19%.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :