Voici les quatre nouveautés de Wear OS que vous pourrez bientôt profiter sur votre Xiaomi Watch 2 Pro

Jusqu’au mois de septembre dernier, il n’y avait qu’une seule montre intelligente dans tout le catalogue Xiaomi qui n’avait pas le même système d’exploitation propriétaire que le reste. Il s’agit du Xiaomi Mi Watch, qui depuis quelques mois a enfin un successeur.

Et l’annonce du Xiaomi Watch 2 Pro nous a pris par surprise. Non pas tant pour le nombre de fonctionnalités et le prix fou -si bas qu’il est- qu’il a, mais pour un détail, ou plutôt un gros détail : il fonctionne sous WearOS de Google, le deuxième système d’exploitation le plus utilisé au monde pour les accessoires portables. Et cela fait que la montre connectée la plus puissante de Xiaomi est candidate à toutes les nouveautés de Google.

Quatre nouveautés de Wear OS pour la Xiaomi Watch 2 Pro

Juste hier, Google a annoncé sur son blog officiel 11 nouveautés pour Android, notamment de nouvelles fonctionnalités et mises à jour. Et quatre d’entre elles sont directement pour Wear OS, ce qui fait que la Watch 2 Pro est directement concernée par leur utilisation du système d’exploitation de Google :

Contrôlez plus d’appareils domestiques intelligents et de groupes de lumières depuis la montre

La première nouveauté consiste en une plus grande quantité de contrôles pour les appareils compatibles : vous pouvez désormais allumer et connecter des appareils électroménagers intelligents compatibles tels que des aspirateurs et des serpillères à partir de la Watch 2 Pro. Vous pouvez également régler l’ambiance en un instant en contrôlant des groupes de lumières pour le dîner, les moments de concentration et tout le reste. Utilisez Google Home sur une montre intelligente Wear OS pour modifier les

Faites savoir aux appareils domestiques intelligents quand vous êtes chez vous ou à l’extérieur

Vous pouvez désormais facilement configurer l’état de Google Home à la maison ou à l’extérieur depuis la Watch 2 Pro grâce à Wear OS, de sorte que si vous êtes à l’extérieur, vous sachiez que vos caméras sont allumées, les portes fermées et les lumières éteintes. Cela vous permettra de vous assurer que vos appareils domestiques font ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Simplifiez les tâches quotidiennes avec les routines assistantes sur Wear OS

Une autre nouveauté est que vous pourrez lancer directement les routines assistantes depuis votre montre intelligente Wear OS avec une commande vocale pour faire plus de choses en déplacement. Par exemple, si vous avez configuré une routine pour le « trajet au travail » qui vous aide à vous rendre au travail, consulter la météo et connaître votre planning de la journée, à tout moment de la journée vous pouvez lancer cette routine en disant « Hey / Oye Google, trajet au travail ».

Gmail et Google Calendar

Sans aucun doute très utile, avec l’application Gmail pour Wear OS, vous pouvez lire, gérer et répondre aux e-mails en utilisant Gmail sur la Watch 2 Pro lorsque vous êtes en déplacement. Et rester organisé est maintenant plus facile depuis votre poignet, car Google Calendar pour Wear OS vous permet de consulter les événements et d’envoyer des confirmations de participation, de recevoir des rappels de prochains rendez-vous et d’utiliser Google Maps pour vous rendre à l’emplacement d’un événement en appuyant dessus.

Source | Blog Officiel de Google

