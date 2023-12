Il y a des milliers d’années, une grande quantité de forteresses ont été construites en Europe : maintenant nous savons qui les a faites

L’identité de ces peuples qui ont construit ces forteresses a été révélée grâce à une équipe d’archéologues.

La construction de forteresses a été constamment utilisée tout au long de l’histoire, et pas seulement à des fins défensives | Image: Bing Image Creation

L’Âge du Bronze a été une période qui a duré environ 3 000 ans. À la fin de cette période, nous avons été confrontés à un effondrement général des sociétés qui existaient autour de la Méditerranée. Les Égyptiens ont été parmi les seuls peuples capables de résister à cet effondrement, tandis qu’en Europe, de nombreuses sociétés ont disparu dans ce que l’on appelle le Bronze Final. Ces sociétés étaient beaucoup plus avancées et hiérarchisées que ce à quoi nous pourrions nous attendre, avec des soins pour ceux qui en avaient besoin et d’importants efforts dans les travaux publics.

Pendant cette période, des dizaines de forts ont été construits, ce qui a conduit de nombreux chercheurs à penser qu’il s’agissait d’un effondrement violent qui a conduit à la fin de ces civilisations. En réalité, cela aurait pu être le cas, mais il faut prendre en compte que la construction de forteresses répond également à des questions idéologiques et de pouvoir. Cependant, à la fin de cette période, les habitants de ces grandes constructions se rendent dans des constructions plus petites qui se développent le long des zones les plus humides et qui offrent une meilleure productivité agricole.

Maintenant, les chercheurs savent qui a construit ces grandes forteresses et quels étaient leurs objectifs pour faire face à une menace qui nous opprime encore aujourd’hui. Ainsi, en utilisant de nombreux moyens, les chercheurs en sont venus à une conclusion.

Les forteresses de l’Âge du Bronze

Selon un article publié dans PLOS ONE et réalisé par une équipe multidisciplinaire d’archéologues experts, l’origine de dizaines de forteresses qui ont émergé dans le bassin des Carpates pendant ce qu’on appelle l’Effondrement de l’Âge du Bronze a pu être découverte.

De nombreux de ces forts ont été découverts grâce à l’utilisation de technologies et de photographies aériennes qui ont permis d’observer une croissance différenciée dans les champs cultivés. Qu’est-ce que cela signifie ? Fondamentalement, cela signifie qu’il est possible de voir des structures dessinées sous le sol en observant la hauteur de croissance des cultures. Dans notre pays, de tels sites peuvent être trouvés facilement en ouvrant Google Maps, en se rendant dans n’importe quel champ et en l’observant assez facilement.

Le fait est que les fortifications les plus cyclopéennes et immenses ont été abandonnées au XVIe siècle avant J.-C., mais dans la région de Panonia, les forteresses sont restées en place plus longtemps et ont créé d’importants réseaux avec d’autres forteresses plus petites. C’est intéressant, car cela a créé un vaste réseau de sociétés et d’entités de petite taille qui avaient leur propre indépendance et étaient à une distance d’environ cinq kilomètres les unes des autres.

Plus de 100 de ces forteresses ont été découvertes dans la région, et nous savons que leurs habitants pouvaient être des communautés interdépendantes qui collaboraient pour assurer leur survie mutuelle. Ce qui importe, c’est qu’il est question de violence entre ces communautés, mais aussi d’une étroite coopération dans de nombreux aspects.

Ainsi, les constructeurs de ce type de système étaient des communautés propres à la région qui se sont alignées de cette manière pour se protéger des menaces extérieures dans une époque très violente, tout en maintenant des liens avec les peuples et les entités voisines de tailles très diverses.

