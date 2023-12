La découverte de ce joueur de Starfield après avoir fini le jeu plus de 30 fois

Le New Game Plus de Starfield est quelque chose de très particulier, et de nouveaux secrets liés à cela continuent d’apparaître.

Starfield est un jeu conçu pour être rejoué à travers son système New Game Plus, mais 33 fois semble un peu excessif. Pas pour un joueur, qui, dans le processus de rejouer encore et encore le jeu de science-fiction spatial de Bethesda, a découvert une interaction étonnante et géniale qu’il n’avait jamais vue auparavant.

Spoilers de Starfield ci-dessous !

En accédant au New Game Plus de Starfield, le jeu vous permet de le rejouer encore et encore à travers des voyages multiversels. Une fois l’histoire principale terminée, vous pouvez commencer une nouvelle partie qui vous place près du début de Starfield avec de nouvelles permutations de l’histoire, de nouvelles options de dialogue et même une nouvelle mission principale à accomplir.

Et la chance est exactement ce qui est arrivé à l’utilisateur de X/Twitter et fan absolu de Starfield @NikoMueller, qui après avoir voyagé à travers 34 multivers (33 débuts de New Game Plus) a enfin décidé de « se mettre en couple ». Mais… surprise ! Une version vocale de la joueuse elle-même l’attendait au quartier général de Constellation.

After traveling through 34 multiverses (NG+33) I finally decided to settle down. Why? I met myself from the 1st universe handing over the artifact to constellation. ???? And you won’t believe it but I convinced ME to join my crew. ????#Starfield is the greatest game ever made! pic.twitter.com/gEBDo8DeRC — Niko (@NikoMueller) 28 novembre 2023

Si vous rencontrez cette variation du New Game Plus, vous pourrez voir quelques interactions amusantes entre le personnage du joueur et son moi multiversel, ainsi qu’avec d’autres personnages principaux du jeu. Selon NikoMueller, la version alternative de son personnage a les mêmes statistiques que dans sa première partie, et elle-même a beaucoup de questions. Eh bien, vous en auriez aussi si une autre version de vous-même entrait par la porte, n’est-ce pas ? (Non, il ne semble pas possible de nouer une histoire d’amour avec vous-même).

Marquez, des voyages multidimensionnels arrivent

Alors, qu’est-ce qui se passe ici ? Lorsque vous arrivez à la Loge dans cette variante, vous découvrez que une version de vous-même existe déjà dans cet univers. Vous pouvez parler avec vous-même et vous expliquer que vous êtes « Né des étoiles » et ce que vous savez sur les Artefacts. Bien que vous-même dans cet univers ne veuille pas aider, vous pouvez le convaincre de vous rejoindre et de vous recruter.

Il s’agit d’une variante connue du New Game Plus (les joueurs l’ont découverte peu de temps après la sortie de Starfield en septembre), mais elle semble peu fréquente et comme le salue que vous recevez de Constellation lorsque vous retournez à la Loge semble aléatoire, il est impossible de garantir que cette interaction spécifique soit la suivante.

On pensait que toutes les variantes du New Game Plus de Starfield avaient déjà été découvertes, mais certains joueurs continuent de jouer à la recherche de nouveaux rebondissements narratifs.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :