Le soldat de l’hiver sera Donald Trump dans le nouveau biopic de l’ancien président des États-Unis

Sa version jeune, comprenez-le.

Donald Trump, polyvalent

Intitulé exactement comme l’émission de télé-réalité de la NBC, qui en est déjà à sa 15e saison, dans laquelle un groupe de jeunes entrepreneurs concourent pour un quart de million de dollars et un contrat pour diriger l’une des nombreuses entreprises de Donald Trump, The Apprentice sera également un prochain film mettant en vedette le célèbre magnat, acteur et ancien président des États-Unis.

Et qui incarnera un jeune Donald Trump? Eh bien, avec beaucoup de maquillage et une coiffure assortie, le choix s’est porté sur Sebastian Stan, un nom que les fans de Marvel connaissent pour avoir joué le rôle du soldat de l’hiver, Bucky Barnes, dans les films de l’univers cinématographique Marvel, et que nous avons également pu voir dans d’autres films tels que Moi, Tonya ou dans le récent Ghosted, avec Ana de Armas et son collègue de Marvel, Chris Evans.

The Apprentice, réalisé par le réalisateur primé iranien Ali Abbasi, connu pour Holy Spider ou Border, comptera également parmi ses protagonistes le lauréat d’un Emmy et d’un Golden Globe, Jeremy Strong (Succession), et la nominée aux Oscars, Maria Bakalova (Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Borat, film suite), qui interpréteront respectivement le célèbre avocat Roy Cohn et la femme de Trump, Melania. Sans date de sortie confirmée, The Apprentice a encore un long chemin à parcourir, car sa production a commencé cette semaine même.

The Apprentice (film)

The Apprentice plonge dans l’histoire de Trump dans les années 70 et 80 à New York, explorant sa construction d’entreprise et sa relation avec Roy Cohn. Ce film parle du pouvoir, de l’ambition et de la corruption, révélant les origines d’une dynastie influente aux États-Unis. Un scénario mentor-protégé qui dévoile le coût moral dans une culture de gagnants et de perdants. Jeremy Strong incarnera Cohn et Maria Bakalova jouera Ivana, la première épouse de Trump. Rempli de personnages remarquables, ce récit cherche à démêler l’ambiguïté morale dans un monde d’influences tout en offrant une vision approfondie des origines de Trump et de son ascension au pouvoir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :