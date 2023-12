HyperOS est en chemin : combien d’espace ai-je besoin sur mon Xiaomi pour installer le nouveau système d’exploitation

En 2024, Xiaomi aura deux grandes feuilles de route : la première sera avec son Mi Car SU7, le premier véhicule électrique de la société. La deuxième sera l’adoption progressive de tout son écosystème de HyperOS, le nouveau système d’exploitation basé sur Android destiné à remplacer MIUI.

HyperOS a déjà commencé son voyage vers l’écosystème Xiaomi il y a plusieurs semaines, d’abord à travers les smartphones. En réalité, les flagship Xiaomi 14 et Redmi K70 Ultra sont déjà livrés avec HyperOS 1.0 préinstallé par défaut, et cette semaine nous avons vu le Redmi Book 16 2024, le premier ordinateur portable Xiaomi avec HyperOS Connect comme système d’exploitation.

Le poids de HyperOS sur le téléphone

L’intention de Xiaomi est de rendre HyperOS extrêmement flexible et polyvalent, de sorte qu’il puisse fonctionner sur une grande variété de périphériques qu’ils aient 64K de mémoire RAM ou même 24GB. Par conséquent, HyperOS est la plateforme idéale pour connecter les plus de 200 types de produits qui composent l’écosystème Xiaomi, et le poids du client variera d’un périphérique à l’autre.





Pour les téléphones mobiles, Xiaomi a annoncé que HyperOS est le système d’exploitation qui occupe le moins d’espace, étant près de 3Go plus léger que iOS d’Apple (qui occupe 11,36Go de la mémoire des iPhone). Le client pèse 8,75Go sur le Xiaomi 14 Pro, c’est donc l’espace minimum dont vous auriez besoin pour la mise à jour globale sur ce modèle.

Mais en raison de sa nature d’adaptabilité, le poids de la mise à jour de MIUI 14 à HyperOS 1.0 ne sera pas le même pour tous les modèles de Xiaomi, Redmi et POCO. En réalité, sur le Redmi K60 Ultra, HyperOS occupe exactement 6Go, ni plus ni moins. Xiaomi recommande donc de laisser un espace minimum de 6 à 10Go pour la mise à jour lorsqu’elle se déclenche.

Un système conçu pour plus de 200 produits différents

HyperOS est optimisé tant pour les appareils puissants que pour les gadgets à faible performance. Dans les premiers, le système est capable d’évaluer dynamiquement les threads, ce qui le rend performant même sous une charge lourde. Dans les seconds, la plateforme combine des blocs de calcul pour un fonctionnement unifié, offrant ainsi des performances maximales.

L’idée est qu’en connectant deux appareils fonctionnant sous HyperOS via HyperConnect, chacun se soutienne en utilisant leurs caractéristiques respectives. C’est pourquoi le poids du client variera en fonction des spécifications de chaque appareil – HyperOS ne pèsera pas la même chose sur un téléphone Xiaomi que sur une montre Redmi ou un réfrigérateur ou une friteuse à air Xiaomi Mijia.

« J’ai un téléphone Xiaomi / Redmi / POCO, quand pourrai-je installer HyperOS ? », c’est la question que des millions d’utilisateurs se posent littéralement dans le monde entier. Si vous avez l’un des modèles Xiaomi qui fonctionnent déjà sous HyperOS, vous pouvez l’installer et commencer à l’utiliser. Mais il est préférable d’attendre la mise à jour automatique. Pour l’instant, les derniers mois de 2023 ont été consacrés à l’annonce officielle (et totalement inattendue) de HyperOS et à son adoption précoce sur les premiers téléphones mobiles. 2024 sera sans aucun doute l’année où le nouveau système d’exploitation commencera à être distribué massivement.

