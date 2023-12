Xiaomi lance le Robot Vacuum M30 Pro, un nouvel aspirateur robot qui balaie, lave et se nettoie seul.

Le Robot Vacuum M30 Pro de Xiaomi est équipé d’un système d’aspiration d’une puissance de 7 000 Pa, avec un réservoir de 4 litres pour l’eau propre et sale qui se vide automatiquement et avec un système qui coupe les poils emmêlés dans la brosse.

Robot Vacuum M30 Pro, le nouvel aspirateur robot de Xiaomi

Bien que la marque de référence sur le marché des aspirateurs robots soit Roomba, principalement parce que les appareils fabriqués et commercialisés par iRobot ont été les premiers à arriver sur le marché, il ne fait aucun doute que, ces dernières années, Xiaomi s’est positionné comme la principale alternative en proposant des aspirateurs robots offrant un excellent rapport qualité-prix.

Si il y a quelques mois, le géant chinois a annoncé la nouvelle famille de robots aspirateurs Robot Vacuum Mop S, il vient de présenter dans son pays d’origine le Robot Vacuum M30 Pro, un nouveau robot qui aspire, lave et se nettoie tout seul et qui peut être à vous pour moins de 500 euros au taux de change actuel.

Xiaomi Robot Vacuum M30 Pro, toutes les informations

Le Xiaomi Robot Vacuum M30 Pro est un robot aspirateur complet qui dispose d’un système d’aspiration novateur de 7 000 Pa grâce auquel vous pourrez balayer toutes sortes de saletés, y compris les poils de votre animal de compagnie ou les restes de nourriture.

De plus, le Robot Vacuum M30 Pro est équipé d’un système de lavage révolutionnaire composé de deux serpillières rotatives situées en dessous et d’une base de charge avec un réservoir de 4 litres pour stocker l’eau propre et sale qui se videra toute seule si vous connectez le robot à une source d’eau.

L’aspirateur lui-même se charge de laver les serpillières dans sa base de charge à des températures élevées, pouvant atteindre jusqu’à 60°C.

Mais l’auto-nettoyage de cet aspirateur robot ne s’arrête pas là, car il est également doté d’une technologie innovante qui se charge de « couper les poils » qui s’emmêlent autour de la brosse rotative grâce à un « module en acier inoxydable de haute résistance » qui est situé à la base du Xiaomi Robot Vacuum M30 Pro.

De plus, le Xiaomi Robot Vacuum M30 Pro est également équipé d’un système de navigation novateur qui comprend un capteur LDS haute performance et plusieurs caméras intelligentes capables de reconnaître les objets et même les particules de saleté sur le sol.

En ce qui concerne les autres caractéristiques du Xiaomi Robot Vacuum M30 Pro, il convient de souligner son autonomie exceptionnelle, car vous pourrez nettoyer jusqu’à 240 mètres carrés avec une seule charge.

Enfin, comme tout autre appareil intelligent de la marque chinoise, vous pourrez le contrôler via l’application Mi Home et voir en temps réel quelle zone de la maison il nettoie.

Xiaomi Robot Vacuum M30 Pro : disponibilité et prix

Le Xiaomi Robot Vacuum M30 Pro est déjà disponible à l’achat en Chine au prix de 3 699 yuans, soit environ 477 euros au taux de change actuel, et nous ne savons pas encore quand ce nouveau robot aspirateur arrivera sur le marché mondial.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :