Ce nouveau metroidvania est un voyage psychédélique à travers une matrice cosmique

L’événement PC Gaming Show: Most Wanted a fixé la date de sortie de nombreux projets indépendants, la plupart étant déjà prévus pour la première moitié de 2024. C’est le cas d’Ultros, un metroidvania très particulier qui a obtenu une date de sortie pour le 13 février 2024. Si vous ne le connaissiez pas encore, attachez votre ceinture car ça promet.

Ultros est un metroidvania psychédélique qui n’épargne pas en matière de couleur. Ses niveaux regorgent d’une faune et d’une flore spatiale et il nous revient de nous frayer un chemin à travers ces mondes. Les ennemis semblent tout aussi bizarres anatomiquement que la flore, donc nous attend un voyage mouvementé.

Notre protagoniste se réveille dans « Le Sarcophage », une matrice cosmique où habite un être démoniaque, ULTROS, qui vit dans une boucle infinie de trou noir. Enfin bon, vaut mieux ne pas poser trop de questions.

Action spatiale psychédélique, déconseillée aux trypophobes

En termes de gameplay, nous avons pu le voir en action, et après cette nouvelle bande-annonce, plus d’un l’ajoutera certainement à sa liste de souhaits. Ultros propose des combats en temps réel et nous permettra de réaliser toutes sortes d’acrobaties et d’utiliser des compétences spéciales pour vaincre nos ennemis. Il offre également une bonne dose de plates-formes, avec différentes capacités de mouvement qui nous permettront d’explorer une carte interconnectée et d’ouvrir des raccourcis. Le manuel du metroidvania.

Les fans du genre ont une bonne raison de suivre de près Ultros, car l’équipe de développement compte sur El Huervo, connu pour son travail sur Hotline Miami. Ultros n’a rien à voir avec Hotline Miami, mais s’il est à moitié aussi frénétique et amusant, il y a déjà une bonne raison de l’acheter.

Si vous n’avez pas de rendez-vous pour la Saint-Valentin, vous pouvez noyer vos chagrins en jouant intensivement à Ultros, qui sort le 13 février 2024 sur PC, PS4 et PS5.

