Nous connaissons déjà le prix des Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro+ en Europe.

Le prix européen serait sensiblement plus élevé que la valeur de change de ces téléphones en Chine.

Le nouveau Redmi Note 13 Pro+ est une nouvelle gamme pour le marché mondial de Xiaomi

Le prix européen des nouveaux téléphones Xiaomi, les Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro+, a été dévoilé. Ces deux smartphones, déjà lancés en Chine et prévoient de très bonnes ventes sur le marché du milieu de gamme, arriveront au prix européen plus élevé que celui affiché au change par rapport au yuan chinois.

Prix pour les gammes moyennes de Redmi

Ces informations, révélées par Appuals, indiquent un prix de vente plus élevé que ce à quoi beaucoup s’attendaient, mais qui reste dans la moyenne gamme. En ce qui concerne le Redmi Note 13 Pro, le prix de départ serait d’environ 450 euros, tandis que le Redmi Note 13 Pro+ se situerait entre la gamme moyenne et la gamme basse accessible avec un prix initial d’environ 500 euros. Il s’agirait d’une augmentation considérable si ces prix approximatifs pour l’Europe étaient confirmés officiellement.

Il faudra attendre que Xiaomi publie officiellement le prix de ces deux appareils en Europe, un marché où, apparemment, les prix continuent d’augmenter sans limite. Il s’agit d’un prix assez élevé par rapport à celui que ces appareils auront en Chine, il faudra donc être patients pour voir si la société finit par augmenter le prix en Europe à ces niveaux. La valeur de ces téléphones en Chine serait respectivement d’environ 180 euros et 260 euros au taux de change, il s’agit donc d’une différence très élevée.

Redmi Note 13 Pro+, le premier de son genre

L’arrivée du Redmi Note 13 Pro+ sur le marché a été assez remarquable, car il s’agit du premier téléphone d’une nouvelle gamme d’appareils dans laquelle Redmi se rapproche plus que jamais des caractéristiques et spécifications haut de gamme. De plus, de cette manière, la gamme Redmi Note de chaque année compterait désormais trois versions mondiales distinctes.

En ce qui concerne les spécifications de cet appareil, les aspects remarquables incluent un écran OLED courbé, un écran qui ne sera présent que sur le modèle Pro+ avec une résolution de 2712 x 1220, sa caméra principale fabriquée par Samsung avec une résolution de 200 mégapixels, une batterie de 4 880 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 120 W, 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage, et son processeur Mediatek Dimensity 7200-Ultra.

