Nouveaux détails sur « Everywhere », le sandbox qui veut transformer les joueurs en concepteurs de jeux

Le projet curieux est composé d’éditeurs de niveaux pour que les joueurs créent leurs propres expériences.

Everywhere reste un projet énigmatique qui n’a été vu que par quelques chanceux. Le projet de Leslie Benzies, le créateur de GTA, est un sandbox ambitieux où les joueurs auront une totale liberté de mouvement et pourront entrer dans des expériences virtuelles qu’ils peuvent créer eux-mêmes. L’objectif de l’étude est de permettre aux utilisateurs de devenir des concepteurs de jeux vidéo, car elle sera composée d’éditeurs de niveaux et d’autres outils dans un vaste monde connu sous le nom d’Utropia, qui sera le centre névralgique de tout.

PCGamer a pu discuter avec ses créateurs pour obtenir un aperçu plus approfondi du projet. C’est ainsi qu’ils ont présenté Arcadia, un éditeur de niveaux qui permet de redimensionner des objets de nombreuses façons, d’ajouter de l’éclairage ou une IA personnalisée pour les ennemis, entre autres choses. Un exemple qui révèle l’énorme potentiel du sandbox qui a déjà été comparé à d’autres jeux comme Dreams.

Le plus intéressant est que tout le contenu pourra être partagé avec d’autres joueurs, ce qui les transformera en testeurs de niveaux nouvellement créés. Il sera possible de placer des portails qui permettront l’accès à ces expériences, et à l’intérieur, vous pourrez installer d’autres portails pour passer d’un jeu à un autre en quelques secondes.

Everywhere aura un système de timbres qui pourront être offerts et vendus

Tout élément tel que des tours, l’éclairage ou l’IA pourra être transformé en timbre qui pourra être offert ou vendu à d’autres joueurs contre la monnaie du jeu. Bien que l’idée semble complexe, Adam Whiting du studio Build a Rocket Boy a expliqué que « vous n’avez pas besoin d’être un expert en construction… Vous pouvez expérimenter avec [les timbres] comme vous le souhaitez. Mais vous pouvez aussi acheter des choses plus sophistiquées que d’autres joueurs ont construites… ou [les] déconstruire, essayer de découvrir comment ces effets ont été réalisés, puis essayer de les recréer vous-même ».

Le studio a beaucoup pensé aux joueurs, car ils deviendront des concepteurs de jeux vidéo. « Nous serons très curieux de voir les choses que [les joueurs] ont construites et comment ils les ont construites, puis dire : ‘D’accord, peut-être que nous pouvons changer l’outil X pour ajouter cette fonctionnalité qui la rendra beaucoup plus facile’. Ils ont clairement passé 100 heures à le faire, faisons-le pour qu’ils puissent le faire en une heure« , a expliqué le médium cité.

Ils vont encore plus loin en disant qu’ils veulent faire d’Everywhere une porte d’entrée dans l’industrie du jeu vidéo. « Je veux descendre l’escalier pour que d’autres personnes puissent entrer, pour que tous ceux qui ont une grande idée aient la chance de partager cette créativité avec le monde« , a confirmé.

