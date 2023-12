Ce téléphone portable Redmi est le premier smartphone à se mettre à jour vers HyperOS avec Android 14

La version globale de HyperOS avec Android 14 est déjà en train d’arriver sur les Redmi Note 12 4G et Note 12 4G NFC avec les versions du firmware OS1.0.1.0.UMTMIXM et OS1.0.1.0.UMGMIXM.

Le dos du Xiaomi Redmi Note 12 4G en couleur onyx gris. Image : AndroAall

Sans précipitation mais sans relâche, Xiaomi poursuit le déploiement de la mise à jour vers HyperOS sur plus de téléphones de son catalogue et continue de tester son nouveau système d’exploitation pour Android sur plusieurs smartphones de milieu de gamme des marques Redmi et POCO qui sont déjà sur le marché depuis un certain temps.

Ainsi, après avoir lancé les premières versions de ce nouveau logiciel sur les POCO F5 5G et POCO F5 Pro 5G, nous venons d’apprendre que l’équipe de développement de HyperOS a commencé à effectuer des tests sur l’un des Redmi les plus vendus de 2023, un Redmi Note 12 qui devient ainsi le premier terminal de la marque à recevoir la mise à jour vers HyperOS avec Android 14.

Xiaomi teste déjà HyperOS avec Android 14 sur les Redmi Note 12 4G et Redmi Note 12 4G NFC

Une récente fuite partagée par le média GSMChina confirme que Xiaomi se prépare à lancer la mise à jour vers HyperOS avec Android 14 sur les Redmi Note 12 4G et Note 12 4G NFC.

En réalité, le géant chinois a déjà commencé à déployer en interne la mise à jour mondiale vers HyperOS basée sur Android 14 sur les Redmi Note 12 4G et Redmi Note 12 4G NFC, avec les versions du firmware OS1.0.1.0.UMTMIXM et OS1.0.1.0.UMGMIXM. De plus, il est prévu que la version stable de cette mise à jour soit disponible pour les utilisateurs de ces terminaux au premier trimestre 2024.

Il est vrai que c’est quelque peu curieux que le premier téléphone Xiaomi à recevoir HyperOS avec Android 14 soit l’appareil le plus modeste de la nouvelle famille Redmi Note 12, mais en même temps, il est très positif qu’un fabricant comme Xiaomi se soucie de maintenir à jour non seulement ses appareils phares, mais aussi ses terminaux les plus abordables.

Quoi qu’il en soit, il ne nous reste plus qu’à attendre pour connaître quels seront les prochains smartphones de la marque chinoise à recevoir la version de HyperOS avec Android 14, mais comme d’habitude, nous vous tiendrons informés de toute nouvelle à ce sujet sur Netcost-security.fr.

