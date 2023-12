Les développeurs de Call of Duty: Modern Warfare 3 parlent enfin de l’aspect le plus problématique du jeu

« Notre approche combine la latence, le temps de recherche et l’habileté, ainsi que de nombreux autres facteurs, afin de trouver la meilleure expérience de matchmaking pour vous ».

Le matchmaking basé sur l’habileté dans Call of Duty a longtemps été scruté et débattu au sein de la communauté, alimenté par la sortie de Call of Duty: Modern Warfare III le 10 novembre. Maintenant, cependant, l’équipe de Call of Duty l’a enfin reconnu.

La nouvelle provient de ModernWarzone sur X/Twitter, qui indique (comme nous le croyons chez IGN) que c’est « peut-être la première fois qu’ils en parlent publiquement ». Contacté par IGN, un porte-parole d’Activision affirme que cela « provient d’une conversation en direct avec les représentants de Call of Duty lors d’un événement, et décrit avec précision ce qui a été dit. Nous ne publierons rien de plus pour le moment ».

Consultez ci-dessous la déclaration détaillée :

« Nous savons qu’il y a beaucoup d’intérêt pour l’expérience du matchmaking, notamment en ce qui concerne la contribution des compétences à l’organisation des salles et des parties. Rien n’est plus important pour nous que l’expérience que les joueurs ont avec le jeu, et le matchmaking en réalité partie intégrante. Nous travaillons depuis plus de dix ans sur notre système de matchmaking et nous continuons à consacrer beaucoup de temps et d’énergie à son amélioration. Pour ce faire, nous travaillons dans nos studios Call of Duty, dans nos équipes de services backend chez Demonware et dans d’autres groupes tels que notre équipe de Player Insights. C’est un effort considérable sur lequel nous avons travaillé pendant de nombreuses années, et notre approche combine la latence, le temps de recherche et l’habileté, ainsi que de nombreux autres facteurs, afin de trouver la meilleure expérience de matchmaking pour vous. Parler de ce sujet en détail peut être difficile, et nous n’avons pas encore consacré le temps nécessaire pour rassembler tout notre travail afin de partager avec vous nos idées et nos améliorations au fil des ans. Nous avons hâte de le faire dans les semaines à venir, après le lancement de la Saison 1, et nous l’inclurons également dans nos discussions continues avec la communauté. »

En parlant de l’éléphant dans la pièce

Cette déclaration marque un changement radical par rapport à il y a un peu plus d’une semaine, lorsque le développeur de Modern Warfare 3, Sledgehammer Games, a effectué un vaste AMA sur Reddit dans lequel il a abordé presque tout ce que les joueurs voulaient savoir sur Call of Duty en général et Modern Warfare 3 en particulier… sauf, bien sûr, le matchmaking basé sur les compétences.

La déclaration est vague, mais toute reconnaissance de la part de l’équipe est remarquable, étant donné que le système a depuis longtemps été une source de discorde au sein de la communauté Call of Duty.

Le système SBMM (Skill-Based Matchmaking) est conçu pour assortir les joueurs ayant des compétences similaires. Le problème pour de nombreux fans de Call of Duty est que le SBMM est utilisé à la fois dans les listes de jeu classées et dans les parties décontractées, et beaucoup croient que cela ne devrait être utilisé que dans les parties classées. Les joueurs soutiennent depuis longtemps que le système rend difficile pour les joueurs en solo de trouver des parties amusantes et qu’il complique la recherche de bonnes parties lorsqu’on joue avec des amis de différents niveaux de compétence. Il n’est pas rare que les joueurs les plus habiles perdent délibérément des parties pour pouvoir affronter des joueurs moins habiles, et le SBMM devient souvent une tendance sur X/Twitter à chaque nouvelle sortie d’un Call of Duty.

Il reste à voir ce que les différents développeurs de Call of Duty révéleront sur le SBMM, mais le fait qu’ils soient prêts à en parler est important, surtout compte tenu que Modern Warfare 3 est mal accueilli par la critique et présente une série de problèmes incluant des problèmes de spawn, des skins esthétiques difficiles à voir et des exploitations de mouvement.



