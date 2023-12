Cette nouvelle vidéo d’Apple promeut l’une des fonctionnalités d’accessibilité d’iOS

Afin de célébrer la Journée internationale des personnes handicapées, qui aura lieu le 3 décembre prochain, Apple a récemment lancé une nouvelle campagne mettant en avant l’une des plus grandes fonctionnalités d’accessibilité introduites avec iOS 17 : une fonction qui permet de créer notre propre voix personnelle grâce à l’intelligence artificielle.

Récemment, la société à la pomme a diffusé sa publicité de Noël qui a été enregistrée avec un iPhone 15 Pro Max, mais cette fois-ci, elle a voulu lancer une petite vidéo mettant en avant, comme nous l’avons dit, la fonctionnalité appelée Voix personnelle, introduite avec iOS 17 et qui permet de créer notre propre voix avec l’aide de l’IA.

Voix personnelle, l’une des meilleures fonctionnalités d’accessibilité lancées à ce jour

Le court-métrage a été tourné en Nouvelle-Zélande, réalisé par Taika Waititi, et s’intitule The Lost Voice. Le court-métrage met également en scène le Dr Tristram Ingham, médecin et professeur d’épidémiologie, ainsi que défenseur des personnes handicapées à Wellington, atteint d’une maladie liée à la dystrophie musculaire. Dans la vidéo, le Dr Tristram Ingham nous raconte l’histoire d’une jeune fille et de son amie, qui sont à la recherche de leur propre voix.

Apple a souhaité raconter l’histoire du Dr Tristram Ingham et comment la fonctionnalité de Voix personnelle l’aide au quotidien. En raison de son handicap, il a du mal à parler, surtout en fin de journée. Cependant, grâce à cette fonctionnalité d’accessibilité, son iPhone peut parler à sa place.

Dans la vidéo, Ingham crée sa voix personnelle pour lire à voix haute le nouveau livre pour enfants « The Lost Voice », qui a été écrit pour la prochaine Journée internationale des personnes handicapées. Une fonctionnalité qui permet aux personnes ayant des difficultés de parole de faire parler leur iPhone à leur place.

