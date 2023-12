Révolution dans les statuts de texte de WhatsApp: ils expireront après un certain temps, que vous le vouliez ou non

WhatsApp travaille sur une fonctionnalité qui permettra de supprimer automatiquement les statuts texte après un certain laps de temps, que vous pourrez choisir parmi différentes options.

L’application WhatsApp sur un téléphone Android / Photo : David Freire

Il y a quelque temps, les statuts de WhatsApp étaient simplement une petite information en texte associée à votre profil que vous pouviez personnaliser via les paramètres de l’application de messagerie, mais depuis l’arrivée des statuts à la manière des Stories Instagram et pour éviter les confusions, ils sont désormais simplement appelés « Info ».

Il semblait que le client de messagerie de Meta avait complètement oublié cette fonctionnalité, mais maintenant WhatsApp travaille sur un changement radical pour ces statuts texte, car très bientôt, ceux-ci expireront automatiquement après un certain laps de temps, que vous le vouliez ou non.

Les nouveaux statuts texte de WhatsApp seront supprimés après un maximum de 2 semaines

Les gars de WABetaInfo ont découvert dans la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS disponible dans l’application TestFlight, portant le numéro de version 23.24.10.73, que la plateforme de messagerie instantanée prépare plusieurs améliorations à ses statuts texte qui vous obligeront à les mettre à jour régulièrement.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous avons fournies ci-dessous, les principales nouveautés de la mise à jour de WhatsApp sont que la fonction « Info » sera à nouveau appelée États et que les utilisateurs pourront configurer une minuterie pour que le statut texte soit automatiquement supprimé après ce laps de temps.

Le plus intéressant de cette dernière fonctionnalité est que l’application de messagerie ne vous permettra de sélectionner que quatre options : 24 heures, 3 jours, une semaine et deux semaines, et donc, sans l’option « Jamais », votre statut texte expirera au maximum après 15 jours.

D’une part, cette amélioration vous donnera un plus grand contrôle sur la visibilité des informations de votre profil, ce qui contribue à une plus grande confidentialité, et d’autre part, elle vous obligera à mettre à jour votre statut texte régulièrement.

Cette nouvelle fonctionnalité des statuts texte est déjà disponible pour les testeurs de WhatsApp pour iOS et il est prévu qu’elle necesse de tarder à être disponible pour les utilisateurs de la version bêta de l’application pour Android.

