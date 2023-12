Le « WhatsApp de Google » compte déjà plus de 1000 millions d’utilisateurs : 7 nouveautés arrivent pour le célébrer

Google Messages a incorporé 7 fonctionnalités qui rendront vos chats plus expressifs et amusants.

L’application de messagerie de Google est similaire à WhatsApp

Google Messages est le WhatsApp de Google car il compte des millions d’utilisateurs, accomplit une tâche similaire et propose des fonctionnalités similaires, ainsi que la possibilité de visualiser vos SMs depuis votre ordinateur. Récemment, il a atteint les 1 000 millions d’utilisateurs et pour célébrer cela, il a lancé 7 nouveautés, certaines sont déjà disponibles et d’autres le seront bientôt.

Téléchargez Google Messages pour Android

Photomoji

Photomoji vous permet de réagir avec la photo que vous voulez aux messages. Il fonctionne grâce à l’IA, qui permet de sélectionner une photo de quelqu’un, ou quelque chose, et de la transformer en Photomoji. Vos créations seront enregistrées dans un onglet spécial pour pouvoir les réutiliser, tandis que vos amis pourront réutiliser ceux que vous envoyez dans les discussions de groupe, et inversement.

Voice Moods et amélioration de l’audio

Avec Voice Moods, vous pourrez envoyer un message vocal avec des émoticônes représentant votre état. Par exemple, si vous enregistrez un message dans lequel vous riez, sélectionnez l’humeur « rire ». Ainsi, votre interlocuteur disposera d’une représentation visuelle de votre état. Il y en a 9 au total.

La qualité audio des messages vocaux a également été améliorée. Le débit binaire et la fréquence d’échantillonnage ont été augmentés pour les rendre plus clairs.

Effets d’écran

Les effets d’écran créeront une animation dans le chat. Si vous écrivez « je t’aime », un cœur apparaîtra et l’arrière-plan de la discussion deviendra bleu tandis que des cœurs surgissent et qu’une colombe blanche traverse l’écran. Au total, il y a 15 effets, bien qu’ils soient pour le moment cachés, la découverte en revient aux utilisateurs.

Chats personnalisables

Google Messages vous permet de personnaliser vos chats. Vous pouvez choisir la couleur de fond d’écran et des bulles de texte de chaque discussion pour les rendre toutes différentes.

Réactions avec effets

Tout comme WhatsApp, l’application de Google vous permet de réagir aux messages avec des emojis. Certains déclencheront des effets dans la discussion. Par exemple, si vous sélectionnez un pouce levé, cela générera un trio de pouces levés.

Emojis animés

Lorsque vous envoyez un message ne consistant qu’en un emoji, cet emoji ne restera pas statique, mais aura une animation. Dans le cas du cœur qui brille, le cœur battra et l’éclat clignotera.

Profils

Google Messages a intégré les profils pour faciliter l’identification des personnes avec lesquelles vous interagissez. Ainsi, vous ne dépendrez pas de l’ajout de quelqu’un pour l’identifier. Dans les profils, vous pourrez choisir votre nom et votre photo de profil.

