Arrivent de bonnes nouvelles de Chine : l’un des Redmi Note 12 les plus vendus de l’année teste déjà HyperOS dans sa version Global

Xiaomi ne ralentit pas le rythme de travail concernant HyperOS. La marque continue de tester ce nouveau système d’exploitation sur de nombreux appareils déjà existants sur le marché depuis un certain temps, et le dernier à en bénéficier semble être le populaire Redmi Note 12, un téléphone assez économique qui sera probablement l’un des premiers à pouvoir être mis à jour au niveau mondial.

En effet, nous avons pu le découvrir grâce à l’équipe de GSMChina, qui a révélé que les versions OS1.0.1.0.UMTMIXM et OS1.0.1.0.UMGMIXM pour les Redmi Note 12 et Redmi Note 12 NFC ont déjà commencé à être testées en interne afin d’être mises à jour de manière stable au cours des premiers mois de l’année 2024.

Le plus intéressant : les deux seront mis à jour avec des versions basées sur Android 14

Il est clair que le passage au niveau des fonctionnalités, de l’optimisation et des performances est très significatif entre HyperOS et MIUI, et c’est quelque chose que la marque souhaite également exploiter sur ses appareils les plus abordables. En réalité, ces versions qui sont en cours de test par l’équipe de développement de Xiaomi sont basées sur Android 14, de sorte que les nouveautés qui arriveront seront très complètes.

En réalité, ces deux modèles deviendront parmi les premiers à pouvoir profiter de HyperOS à l’échelle mondiale, ce qui est assez remarquable étant donné qu’ils sont des terminaux abordables. Bien sûr, les haut de gamme de Xiaomi seront les premiers à être mis à jour, mais il semble que la marque chinoise souhaite également donner la priorité à la mise à jour de ses smartphones populaires.

Il ne reste plus qu’à attendre que la société continue de travailler sur ce logiciel et que nous puissions le voir installé sur nos téléphones le plus tôt possible, mais pour l’instant, nous devons être un peu patients. Bien sûr, nous vous tiendrons informés en détail de tout ce qui se passera à l’avenir, donc nous verrons si d’autres appareils d’entrée de gamme peuvent également bénéficier de cette mise à jour le plus tôt possible.

Source | GSMChina

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :