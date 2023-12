Mettez à jour votre iPhone, iPad et Mac : Apple vient de lancer des mises à jour résolvant des failles graves

Apple lance de nouvelles versions pour iPhone, iPad et Mac. Il est important de mettre à jour tous vos appareils.

iOS 17.1.2 est maintenant disponible, ainsi que les autres systèmes d’exploitation

Nous allons vous parler de toutes les nouveautés d’iOS 17.1.2 afin que vous puissiez connaître tout ce qui a été ajouté dans cette nouvelle version. Nous savions depuis quelques jours que cette mise à jour serait une réalité après le lancement d’iOS 17.1.1, mais ce que nous ne savions pas, c’est qu’elle serait une mise à jour qui corrigerait de graves problèmes sur l’iPhone, l’iPad et le Mac.

Par conséquent, il n’y a aucune nouveauté dans iOS 17.1.2. C’est une version destinée à résoudre de graves problèmes sur les appareils Apple, il est donc important de tous les mettre à jour, à la fois l’iPhone, l’iPad et le Mac. En réalité, Apple elle-même le recommande dans les notes des différentes mises à jour récemment publiées.

Il est important de mettre à jour vers iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2 et macOS Sonoma 14.1.2

Pour mettre à jour vers iOS 17.1.2, vous devez suivre les étapes habituelles en entrant dans l’application Réglages > Général > Mise à jour logicielle et télécharger puis installer la nouvelle mise à jour. Et, comme nous l’avons dit, il est important de mettre à jour, car Apple elle-même le recommande dans les notes des mises à jour avec le message suivant :

“Il est recommandé d’installer iOS 17.1.2 pour tous les utilisateurs, car il inclut des corrections importantes de sécurité”.

Conformément également aux notes des mises à jour, à la fois iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2 et macOS Sonoma 14.1.2, incluent d’importantes améliorations de sécurité. Plus précisément, les nouvelles versions qui ont été publiées corrigent des vulnérabilités qui auraient pu être exploitées dans des versions antérieures d’iOS. Plus précisément, le traitement du contenu web aurait pu révéler des informations sensibles.

Pendant ce temps, Apple continue de travailler sur la sortie de iOS 17.2, l’une de ses prochaines grandes versions que nous verrons dans environ deux semaines et qui comprendra des nouveautés telles que la liste des chansons favorites dans Apple Music, la nouvelle application Journal, une nouvelle action de l’application Traduire pour le bouton d’action des iPhone 15 Pro et plus encore.

