Firefox pour Android sera mis à jour avec 400 extensions supplémentaires dans quelques semaines

Mozilla a annoncé qu’il lancera une nouvelle version de Firefox pour Android le 14 décembre prochain, qui comprendra plus de 400 nouvelles extensions.

Le logo de Firefox, le navigateur web open source créé par la fondation Mozilla

Malgré le fait que Google Chrome reste l’un des navigateurs web les plus utilisés au monde, Mozilla continue de rivaliser avec celui-ci et avec le reste des alternatives basées sur Chromium, la version open source de Chrome, telles que Brave, Microsoft Edge ou Opera, en améliorant son navigateur Firefox mois après mois avec de nouvelles fonctionnalités vraiment utiles.

Ainsi, après que l’application Firefox pour Android ait reçu plus de 200 nouvelles extensions le mois dernier, maintenant, comme l’ont confirmé nos collègues de 9to5Google, la fondation Mozilla travaille déjà sur une nouvelle mise à jour qui arrivera dans quelques semaines et améliorera le navigateur web du renard orange en ajoutant plus de 400 extensions qui n’étaient pas compatibles jusqu’à présent.

Firefox prendra en charge plus de 400 nouvelles extensions ce mois-ci

Mozilla a récemment publié un article sur son blog annonçant qu’à partir du 14 décembre 2023, toutes les extensions marquées comme compatibles avec Android sur addons.mozilla.org « seront disponibles ouvertement » dans son application mobile.

Comme l’explique Giorgio Natili, directeur de l’ingénierie de Firefox, cela signifie qu’à partir de ce moment-là, Firefox pour Android prendra en charge plus de 400 nouvelles extensions et pour atteindre cet objectif, le navigateur de Mozilla a mis en place un outil qui permet aux développeurs de migrer plus facilement les extensions de bureau vers Android.

« Il y a quelques semaines à peine, il semblait que nous pourrions avoir quelques centaines d’extensions Android pour notre lancement, mais maintenant nous pouvons affirmer avec certitude que AMO aura plus de 400 nouvelles extensions de Firefox pour Android disponibles le 14 décembre. Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants envers notre communauté de développeurs pour avoir accepté cet excitant moment ».

De plus, Mozilla a expliqué qu’il redessinera sa bibliothèque d’extensions afin que vous puissiez mieux trouver les nouvelles extensions de Firefox pour Android, et en réalité, le site web de celle-ci a déjà été mis à jour avec un petit exemplaire composé de quelques dizaines de nouvelles extensions que vous pouvez trouver dans la section « Extensions recommandées ».

