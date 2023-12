200 euros de moins pour cette barre de son Bose, avec Alexa intégré, Airplay 2 et un son de niveau extrêmement élevé.

Le fabricant américain se démarque depuis de nombreuses années dans l’industrie du son professionnel.

La barre de son Bose 500 offre une puissance suffisante pour inonder d’un son riche en nuances une pièce de plus de 50 mètres carrés.

Voulez-vous monter un système audio cinéma de haute qualité à la maison en économisant de l’argent ? Aujourd’hui, la barre de son Bose 500, l’une des plus remarquables du marché (mais aussi l’une des plus chères), est en promotion. Vous pouvez l’obtenir pour 599,95 399 euros sur Amazon, et vous pouvez ajouter le caisson de basse pour 399 euros de plus.

Si vous voulez voir grand, vous pouvez assembler l’ensemble complet pour un total de 1117 euros avec la barre de son, le caisson de basse et 2 enceintes surround, en économisant 380 euros grâce à toutes les réductions. Bose est un spécialiste pour vous donner des frissons avec son son et à ce prix, vous ne trouverez pas de meilleur système audio ou de barre de son pour le cinéma à domicile sur le marché, je vous le garantis.

Barre Bose 500

Barre Bose 500 + Bass Module 500

Obtenez le véritable son cinéma à domicile avec une réduction

Bose est une marque américaine qui se démarque depuis toute une vie dans le son de très haute qualité. Elle installe ses haut-parleurs dans des salles de fête, des cinémas et j’ai même pu voir certains de ses produits dans des églises. Le son qu’elle offre n’a pas de comparaison, si vous voulez une clarté sonore, un son surround et vivre une expérience cinématographique complète à la maison, Bose est ce dont vous avez besoin.

La barre de son intègre la technologie ADAPTIQ de Bose qui optimise les performances acoustiques en fonction des caractéristiques de la pièce dans laquelle vous la placez. Autrement dit, elle adapte le volume et l’intensité des fréquences à chaque endroit. Elle est compatible avec Alexa et Google Assistant, avec une petite barre lumineuse blanche qui indique quand elle nous écoute.

À l’arrière, elle intègre plusieurs ports pour que vous puissiez connecter tous types de sources : HDMI avec fonction ARC, optique numérique, entrée pour le caisson de basse, entrée Ethernet RJ45, émetteur infrarouge et USB pour mettre à jour son firmware. Ensuite, elle dispose du Bluetooth 4.2 pour pouvoir se connecter à d’autres sources et à tous les autres périphériques tels que les caissons de basse ou les enceintes surround que vous installez. Et elle inclut également le WiFi pour se connecter aux services de musique tels que Spotify ou Amazon Music.

Bose s’est assuré que vous n’ayez pas besoin d’un caisson de basse externe pour pouvoir vivre une véritable expérience cinématographique. C’est pourquoi cette barre intègre des transducteurs exclusifs qui produisent une clarté optimale avec un design très fin. De chaque côté de la barre, il y a deux haut-parleurs de très haute qualité qui produisent des basses sans distorsion et très percutantes.

Barre Bose 500

Barre Bose 500 + Bass Module 500

Et si vous avez chez vous un casque Bose Noise Cancelling Headphones 500 ou 700, vous pourrez les connecter à la barre. Une fois que vous les avez allumés, tout le son que vous écoutiez dans le salon de votre maison (et dans certaines parties de chez vos voisins) passera dans vos écouteurs. Et si vous avez une pièce d’environ 40-60 mètres carrés pour regarder des films, vous devriez également acheter les enceintes Bose Surround, je vous les recommande, elles offrent un son très clair et particulièrement bon pour le cinéma.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :