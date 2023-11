C’est le téléphone portable le plus beau du marché et il n’a jamais été aussi pas cher : puissance, 256 Go et appareil photo de 64 MP.

Tu économises près de 110 euros sur l’achat de l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme du moment, il est très complet et nous pensons que c’est un excellent achat.

Le design de ce smartphone OPPO est magnifique, il séduit dès le premier regard // Image: Urban Techno.

La gamme de smartphones de milieu de gamme est composée de dizaines de modèles différents, il peut donc être compliqué de choisir un téléphone parmi tant d’options. Dans cet article, nous voulons vous recommander un smartphone de milieu de gamme que nous adorons pour son design, sa qualité et la superbe remise de plus de 100 euros dont il bénéficie actuellement. Il s’agit du OPPO Reno10 5G et vous pouvez l’acheter pour seulement 392 euros sur PcComponentes dans le magnifique modèle Ice Blue que nous aimons tant.

Cet OPPO Reno10 5G fait partie de la gamme moyenne-premium, mais vous pouvez maintenant l’acheter à un prix beaucoup plus abordable grâce à cette offre. Gardez à l’esprit qu’il a un prix de vente recommandé de 499 euros, donc la baisse de prix est significative. En réalité, il atteint son prix le plus bas de tous les temps en ce moment. Une autre option est d’acheter le OPPO Reno10 5G chez MediaMarkt, où il est disponible de 408 euros, et chez Amazon pour 412 euros, bien qu’il soit légèrement plus cher.

Nous avons analysé cet OPPO Reno10 5G sur Netcost-security.fr et il nous a laissé une très bonne impression. Au-delà d’être le téléphone le plus beau du marché pour nous, il a de bonnes performances, un écran AMOLED de grande qualité, un système photographique polyvalent et une bonne autonomie. En fin de compte, vous pouvez obtenir un téléphone d’une qualité très équilibrée pour presque 110 euros de moins.

OPPO Reno10 5G

Le téléphone le plus beau du marché à 110 euros de moins

Le premier avantage de cet OPPO Reno10 5G est d’avoir un design aussi magnifique, surtout dans le modèle Ice Blue. La couleur dominante est le bleu clair, mais les tons varient en fonction de l’incidence de la lumière. Nous vous recommandons également ce téléphone car il nous semble très agréable à utiliser en raison de son épaisseur de 7,58 millimètres, de son poids de 180 grammes et de ses courbes latérales.

Tout ce que vous ferez avec le smartphone sera affiché avec une grande qualité d’image, grâce à son écran OLED de 6,7 pouces, à sa résolution Full HD+ (2412 × 1080 pixels) et à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les images sont nettes, avec une reproduction des couleurs très vive et une fluidité suffisante pour que vous puissiez profiter pleinement des vidéos et des jeux. Le son est pris en charge par un double haut-parleur qui fait également du bon travail.

Le processeur Mediatek Dimensity 7050 assure de bonnes performances. Vous pouvez utiliser le OPPO Reno10 5G pour des tâches plus basiques, comme consulter les réseaux sociaux, et aussi pour des tâches plus exigeantes, comme jouer. De plus, il est appréciable que la version en vente dispose de 256 Go de stockage, vous n’aurez pas de problèmes d’espace pour prendre des photos et installer des applications.

L’OPPO Reno10 5G se distingue également dans le domaine de la photographie, avec un triple appareil photo arrière comprenant une lentille principale de 64 MP, un téléobjectif de 32 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. C’est un ensemble très polyvalent qui vous permettra de prendre des photos de qualité dans différentes situations de la journée. Il en va de même pour l’appareil photo frontal de 32 MP, avec lequel vous pourrez prendre de bons selfies.

OPPO Reno10 5G

Vous pouvez être tranquille quant à l’autonomie du téléphone, car sa batterie de 5 000 mAh permet de tenir toute la journée d’utilisation très facilement. Si vous n’utilisez pas beaucoup le téléphone tout au long de la journée, vous pourrez même attendre le deuxième jour sans avoir besoin du chargeur. Au fait, l’adaptateur est inclus dans la boîte et a une puissance de 67 W, donc en seulement 45 minutes, votre téléphone sera complètement chargé.

D’autres éléments jouent en faveur de l’achat de cet OPPO Reno10 5G en promotion, comme sa connectivité 5G, son logiciel ColorOS 13.1 basé sur Android 13 et le lecteur d’empreintes sous l’écran. Il ne fait aucun doute que cet OPPO Reno10 5G est un excellent achat maintenant qu’il est en dessous de 400 euros, profitez-en pour l’acheter pour seulement 392 euros sur PcComponentes avant qu’il ne remonte en prix.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :