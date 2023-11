Mort, ressuscité et à nouveau mort : Free Radical Design affronte sa deuxième fermeture sous l’égide d’Embracer

Free Radical Design s’est reformé en 2021 pour créer une nouvelle entrée dans la franchise TimeSplitters.

Selon les rapports, Free Radical Design, le studio derrière TimeSplitters qui s’est reformé en 2021 pour créer une nouvelle entrée dans la franchise, est confronté à une possible fermeture en décembre 2023.

Selon VGC, cette décision pourrait faire partie des réductions d’effectifs dans l’ensemble de l’entreprise Embracer Group et pourrait survenir dès le 11 décembre. Le sort de Free Radical Design n’a pas encore été rendu public, mais selon des sources de VGC, Plaion, une filiale d’Embracer Group, aurait récemment abordé la question dans un e-mail de l’entreprise.

« Alors que nous progressons dans le processus de consultation et que nous sommes confrontés à la possible fermeture de Free Radical Design le 11 décembre 2023, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre engagement et le travail remarquable que vous avez accompli et continuez d’accomplir », a écrit le vice-président de Plaion, Worldwide Studios & Talent, Lars Jannsen. « C’est un moment difficile pour nous tous, mais surtout pour vous, et notre objectif est de vous soutenir autant que possible pendant cette transition. »

Ensuite, VGC a souligné que Plaion serait « obligé par la législation du travail britannique de consulter les employés pendant au moins 30 jours avant de procéder à des licenciements, y compris le test des moyens de les éviter ». Cela pourrait signifier que le studio pourrait être acquis par un tiers avant sa simple fermeture.

Le serrage de ceinture

Malheureusement, il semble que de nombreux employés de Free Radical Design ont déjà indiqué qu’ils cherchent un autre emploi. Plus de 55 des 100 employés du studio ont clairement indiqué sur LinkedIn qu’ils recherchent de nouvelles opportunités.

Cette nouvelle survient après qu’Embracer Group a confirmé avoir licencié 904 employés, soit 5% de son effectif, depuis l’échec de la transaction de 2 milliards de dollars qu’il aurait eu avec la société Savvy Games Group, financée par le gouvernement saoudien. Elle a également averti qu’il pourrait y avoir davantage de licenciements, et ce studio pourrait être l’un des studios tragiquement touchés.

